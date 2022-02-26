نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول التقويم الدراسي 1443-1444 بعد التعديل وأضافه الإجازات الرسمية له في المقال التالي
عمر شويل - جدة جدول التقويم الدراسي 1443- 1444،حيث يطرح العديد من طلاب وطالبات المدارس وكذلك أولياء الأمور عن آلية التقويم لعام 1444، وخاصة بعد تعديل تقويم 1443 أكثر من مرة وأضافه بعض الإجازات له، وتحرص وزارة التعليم من تقديم تقويم الدراسة الجديد عبر موقعها الرسمي علي أن يكون ذلك التقويم مطابق لكافة الإجازات الرسمية والتعديلات التي طرأت عليه من عام 1443، واذا حدث إي تغير أو تعديل بالتقويم تقوم وزارة التعليم بتعديله ونشره مرة أخري.
وزارة التعليم لن تكشف عن أي تصريحات لموعد بدء الدراسة الفعلية بعام 1444 فهي الجهة السائدة والمسؤولة عن تحديد موعد بدء الدراسة، ومن خلال السطور التالية نعرض لكم تقويم الدراسة للعام الدراسي 1444-1445 عبر السطور التالية.
التقويم الدراسي 1444
لن تصرح وزارة التعليم عن ملامح التقويم الدراسي 1444-1445 ولكنه نشرت عبر صفحتها الرسمية ملامح جدول الدراسة 1443والذي جاء علي النحو التالي:
|ملامح التقويم 1443
|تاريخ هجري
|تاريخ ميلادي
|بدء العام الدراسي بجميع مدارس المملكة
|21/01/1443
|29/08/2021
|أجازة اليوم الوطني
|15/02/1443
|22/09/2021
|أجازة نهاية الأسبوع المطولة
|11/03/1443
|17/10/2021
|اجازة نهاية أسبوع ممتدة
|29/03/1443
|04/11/2021
|بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول
|20/04/1443
|25/11/2021
|بدء الدراسة الفعلية للطلاب بالفصل الدراسي الثاني
|01/05/1443
|05/12/2021
|أجازة نهاية أسبوع ممتدة
|15/05/1443
|19/12/2021
|بدء أجازة الفصل الثاني
|03/06/1443
|06/01/2022
|بداية الدراسة للفصل الثالث
|13/06/1443
|16/01/2022
|اجازة نهاية أسبوع ممتدة
|01/07/1443
|02/02/2022
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|22/07/1443
|23/02/2022
|بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني
|07/08/1443
|10/03/2022
|بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث
|17/08/1443
|20/03/2022
|بدء أجازة عيد الفطر المبارك
|24/09/1443
|25/04/2022
|بدء الدراسة بالمدارس بعد عيد الفطر
|07/10/1443
|08/05/2022
|اجازة نهاية أسبوع ممتدة
|24/10/1443
|25/05/2022
|اجازة نهاية أسبوع
|16/11/1443
|15/06/2022
|نهاية العام الدراسي وبدء الإجارة
|01/12/1443
|30/06/2022
وقد تم أضافه يوم 22 فبراير كإجازة رسمية للاحتفال بيوم التأسيس وذلك من قبل الجهات المعنية بالتعاون مع وزارة التعليم.
التقويم الدراسي في المملكة العربية السعودية
تم اعتماد التقويم الأكاديمي الإلكتروني رسميًا من قبل وزارة التعليم بالمملكة، حيث وافقت الوزارة على التقييم بالتزامن مع التغييرات التي تشمل نظام التعليم الحديث والخطة الدراسية المتفق عليها، وتضمن النظام التربوي الجديد تطوراً كبيراً في المواد الدراسية والمناهج في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى زيادة ساعات الدراسة الفعلية وعدد الفصول الدراسية من أجل مواكبة التحديثات التي تحدث في العالم ، والحث علي تخرج طلاباً بدرجة علمية عالية ليتم توافقهم مع الاندراج في سوق العمل.
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