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جدول التقويم الدراسي 1443-1444 بعد التعديل وأضافه الإجازات الرسمية له

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول التقويم الدراسي 1443-1444 بعد التعديل وأضافه الإجازات الرسمية له في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول التقويم الدراسي 1443- 1444،حيث يطرح العديد من طلاب وطالبات المدارس وكذلك أولياء الأمور عن آلية التقويم لعام 1444، وخاصة بعد تعديل تقويم 1443 أكثر من مرة وأضافه بعض الإجازات له، وتحرص وزارة التعليم من تقديم تقويم الدراسة الجديد عبر موقعها الرسمي علي أن يكون ذلك التقويم مطابق لكافة الإجازات الرسمية والتعديلات التي طرأت عليه من عام 1443، واذا حدث إي تغير أو تعديل بالتقويم تقوم وزارة التعليم بتعديله ونشره مرة أخري.

وزارة التعليم لن تكشف عن أي تصريحات لموعد بدء الدراسة الفعلية بعام 1444 فهي الجهة السائدة والمسؤولة عن تحديد موعد بدء الدراسة، ومن خلال السطور التالية نعرض لكم تقويم الدراسة للعام الدراسي 1444-1445 عبر السطور التالية.

جدول التقويم الدراسي 1444

 

التقويم الدراسي 1444

لن تصرح وزارة التعليم عن ملامح التقويم الدراسي 1444-1445 ولكنه نشرت عبر صفحتها الرسمية ملامح جدول الدراسة 1443والذي جاء علي النحو التالي:

ملامح التقويم 1443 تاريخ هجري تاريخ ميلادي
بدء العام الدراسي بجميع مدارس المملكة 21/01/1443 29/08/2021
أجازة اليوم الوطني 15/02/1443 22/09/2021
أجازة نهاية الأسبوع المطولة 11/03/1443 17/10/2021
اجازة نهاية أسبوع ممتدة 29/03/1443 04/11/2021
بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول 20/04/1443 25/11/2021
بدء الدراسة الفعلية للطلاب بالفصل الدراسي الثاني 01/05/1443 05/12/2021
أجازة نهاية أسبوع ممتدة 15/05/1443 19/12/2021
بدء أجازة الفصل الثاني 03/06/1443 06/01/2022
بداية الدراسة للفصل الثالث 13/06/1443 16/01/2022
اجازة نهاية أسبوع ممتدة 01/07/1443 02/02/2022
اجازة نهاية أسبوع مطولة 22/07/1443 23/02/2022
بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 10/03/2022
بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث 17/08/1443 20/03/2022
بدء أجازة عيد الفطر المبارك 24/09/1443 25/04/2022
بدء الدراسة بالمدارس بعد عيد الفطر 07/10/1443 08/05/2022
اجازة نهاية أسبوع ممتدة 24/10/1443 25/05/2022
اجازة نهاية أسبوع 16/11/1443 15/06/2022
نهاية العام الدراسي وبدء الإجارة 01/12/1443 30/06/2022

وقد تم أضافه يوم 22 فبراير كإجازة رسمية للاحتفال بيوم التأسيس وذلك من قبل الجهات المعنية بالتعاون مع وزارة التعليم.

التقويم الدراسي في المملكة العربية السعودية

تم اعتماد التقويم الأكاديمي الإلكتروني رسميًا من قبل وزارة التعليم بالمملكة، حيث وافقت الوزارة على التقييم بالتزامن مع التغييرات التي تشمل نظام التعليم الحديث والخطة الدراسية المتفق عليها، وتضمن النظام التربوي الجديد تطوراً كبيراً في المواد الدراسية والمناهج في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى زيادة ساعات الدراسة الفعلية وعدد الفصول الدراسية من أجل مواكبة التحديثات التي تحدث في العالم ، والحث علي تخرج طلاباً بدرجة علمية عالية ليتم توافقهم مع الاندراج في سوق العمل.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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