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عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن كم باقي على عيد الفطر 2022 وخاصة مع اقتراب بدايته في أبريل القادم فما تبقى سوى فترة ضئيلة، وتُعتبر إجازة العيد من ضمن إجازات المملكة الرسمية التي تُمنح لكافة الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص وأيضًا تم إرفاقها من ضمن إجازات التقويم الدراسي الجاري، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

عيد الفطر 2022

سيكون عيد الفطر في 3 مايو القادم على حسب التوقعات الفلكية التي من الممكن أن تتغير الإجازة، ولكن الموعد المقرر للاحتفال لا يتقرر إلا بعد الرؤية الشرعية للهلال، فقد يتم العمل بالتواريخ المعلنة من قبل الحسابات الفلكية أو قد يختلف على حسب الرؤية.

كم باقي على عيد الفطر 2022 السعوديه

عيد الفطر سوف يكون في الثالث من شهر مايو المُقبل على حسب توقعات الفلكية كما يُمكن أن يتغير هذا الموعد مع رؤية الشرعية لهلال شوال، والجدير بالذكر أن الموعد المُقرر الخاص بالعيد لم يُحدد حتى رؤية الهلال، حيث يتم العمل بكافة التواريخ الخاصة بالحسابات الفلكية وأيضًا الرؤية الشرعية.

متى إجازة عيد الفطر المدارس والجامعات

وزارة التعليم السعودي أعلنت عن الإجازة الخاصة بعيد الفطر للمدارس والجامعات أيضًا وجاءت تلك الإجازة في موعد 24 رمضان الموافق 25 أبريل القادم، وسوف تنتهي في يوم السادس من شوال، وبعدها سيعود الطلاب مرة أخرى لاستكمال دراسة الترم الثالث وبعدها سوف يستمرون لدراسة باقي الأيام المتبقية خلال الفصل الأخير الدراسي، وسوف ينتهي هذا العام الدراسي في 1 ذو الحجة.

اجازة العيد

ستكون إجازة عيد الفطر في المملكة ستكون لكافة القطاعات سواء الخاصة أو العامة وأيضًا القطاعات المصرفية والمدارس، فهي إجازة مدفوعة الأجر ولا تختصم من رصيد الإجازات السنوية ولا يحق لأي صاحب العمل أن يمنع العامل من الحصول عليها، وفي حالة ضرورة اقتضت في الحصول عليها سيتم تعويض الموظف عن تلك الأيام الخاصة بإجازة العيد.

بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان كم باقي على عيد الفطر 2022 السعوديه وذكرنا لكم كافة التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.