نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الأنشطة الموجودة في منتزه السلام الرياض للصغار والكبار 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد منتزه السلام من أروع المزارات السياحية في المملكة العربية السعودية الذي يضم مساحات خضراء واسعة ومناطق مميزة للاستجمام وقضاء وقت ممتع وسط الأجواء الرائعة للمنتزه حيث الهواء النقي والبحيرات الاصطناعية الموجودة في معظم أنحاء المنتزه، ويتميز المنتزه بالتصميم الرائع في ظل التعاون المشترك بين الشركة العمرانية وشركة Aukett Associates البريطانية.

أسعار دخول منتزه السلام الرياض للكبار والصغار 2022

أعلنت إدارة منتزه السلام عن أسعار تذاكر الدخول التي حددتها حسب السن كالآتي:

سعر تذكرة دخول منتزه السلام للأطفال خمسة وعشرون ريال سعودي.

تكلفة التذكرة للأطفال من سن ثلاثة سنوات خمسة ريال سعودي.

وأضافت الهيئة أن الدخول مجاني لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين.

موقع حديقة السلام الرياض

تقع حديقة السلام في مدينة الرياض بالتحديد في شارع محمد الأنشاني السلام على طريق الملك فهد.

بالقرب من قصر الحاكم بمنطقة الديرة ومنطقة الشماسية كما يمكنك الوصول إلى المنتزه بسهولة لشهرة المنطقة الواسعة بمدينة الرياض.

أقسام منتزه السلام بالرياض

يضم منتزه السلام العديد من المرافق الترفيهية الممتعة للأطفال والكبار وتم تقسيمها إلى أقسام مختلفة تبعا للمظاهر الطبيعية في كل منطقة كالتالي:-

منطقة البيئة: تعد هذه المنطقة من أشهر المزارات السياحية الموجودة بالمنتزه حيث تتسم بالطبيعة الساحرة واحتوائها على عدد كبير من الطيور والحيوانات النادرة.

المنطقة المليئة بالتلال: تضم هذه المنطقة مجموعة من التلال الخضراء يمكنك الجلوس عليها والاستمتاع بالطبيعة الخضراء.

مسارات المشي: تعد وجهة مميزة لالتقاط الصور التذكارية وأخذ جولة سياحية حول البحيرة الصناعية،

ويبلغ طول المسافة ١كيلومتر تقريباً يمكنك ركوب دراجة لقطع هذه المسافة.

منطقة المزرعة: تضم أنواع مختلفة من النباتات والأشجار وبإمكانك الجلوس والاسترخاء داخل المناطق الخضراء الموجودة.

البحيرة:يمكنك مشاهدة أروع التصميمات الصناعية لبحيرة السلام والاطلاع على المياه التي تتحرك بشكل هادئ داخل البحيرة.

رقم التواصل بمنتزه السلام الرياض

بإمكان الزوار التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالمنتزه، وتقديم الاستفسارات عن الخدمة ومواعيد العمل من خلال الرقم الموحد للرد على كافة التساؤلات وحل جميع المشكلات التي يواجهها الزوار أثناء تواجدهم داخل المنتزه، والتواصل متاح من داخل المملكة على الرقم (4645210).