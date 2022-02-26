شروط وخطوات الحصول على التمويل الشخصي من شركة اليسر دون كفيل

حرصت شركة اليسر على أن تقدم الكثير من العروض التمويلية الميسرة للأفراد وتلك العروض لا تتعارض بشكل نهائي مع كافة تعاليم الدين الإسلامي في المملكة العربية السعودية ومن بين التمويلات المتوفرة من شركة اليسر هي مبلغ تمويلي بقيم 300 ألف ريال سعودي كحد أقصى وتتسم الشركة بالكثير من المزايا ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على كل ما يخص شركة اليسر وتمويلاتها.

تمويل بقيمة 300 ألف ريال سعودي من شركة اليسر

وفرت شركة اليسر تمويل بقيمة 300 ألف ريال سعودي كما أنه لا يحتاج إلى كفيل ولا ضمان أثناء التقديم ويتسم ذلك التمويل بأنه صمم بهدف مساعدة كافة العملاء بالمملكة العربية السعودية بالإضافة للمقيمين ومن بين هذه المزايا كلًا من التالي:

يتسم تمويل التورق لشركة اليسر بأنه متوافق بشكل كامل مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يتميز تمويل التورق بأن العميل يحصل على مبلغ تمويل يمكن أن يصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

بإمكان العميل أن يسد قيمة التمويل على أقساط شهرية تصل إلى خمسة سنوات.

ما هي طريقة طلب تمويل شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية؟

بإمكان العملاء بالمملكة العربية السعودية أن يحصلوا على التمويل بمجرد الدخول إلى رابط تمويل التورق وبعد ذلك يتم تعبئة نموذج الطلب أون لاين وسيتم الحصول عليه على الفور.

ما هي شروط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر؟

تمويل التورق عند شركة اليسر للتمويل في المملكة العربية السعودية متوفر لجميع العملاء بالمملكة العربية السعودية بالإضافة للمقيمين ولكن أعلنت شركة اليسر عن مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها من أجل الحصول على التمويل وتلك الشروط تكمن في كلًا من التاي:

يلزم ألا يقل عمر التقدم عن 22 عام كحد أدنى. يجب ألا يتعدى عمر العميل المتقدم عن 60 عام. يلزم أن يكون للمتقدم دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي. يشترط أن يكون المتقدم عامل في وظيفة لفترة زمنة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وهكذا قد قدمنا لكم من خلال هذا المقال شروط التمويل الشخصي من شركة اليسر وطريقة التقديم في التمويل.