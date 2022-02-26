موعد رسالة الأهلية sbis.hrsd.gov.sa المرسلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمسجلين في يناير بمنصة الدعم والحماية للحصول على راتب الضمان المطور، وتقوم الوزارة بإرسال رسالة التأهيل أو عدم التأهيل برسائل SMS على أرقام الهواتف المسجلة للمواطنين كما تعلن عن موعد إيداع رواتب الضمان بالمصارف لجميع المستفيدين والمقبولين.

موعد رسالة الأهلية sbis.hrsd.gov.sa إيداع راتب الضمان وكيفية إعادة التسجيل لغير المؤهل

تستمر منصة الدعم والحماية في استقبال طلبات التسجيل في الحصول على رواتب الضمان المطور بينما تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دراسة طلبات المتقدمين وإرسال الرسائل النصية بالقبول في منصة الدعم والحماية أو عدم القبول، كما تقوم الوزارة بتحديد وتوحيد مواعيد الصرف والإيداع الشهري للمستفيدين بالحساب المصرفي لكل منهم.

شروط قبول أهلية الضمان المطور

الالتزام بالحد الأدنى لدخل المتقدمين (1100 ريال لرب الاسرة – 550 ريال للفرد المستقل).

أن يكون للمطلقة أو الأرملة شرط الاستقلالية في الدخل والمسكن ليتم حصولها على راتب كامل واحتسابها كمستقل وليس تابع.

يجب أن يكون من المحتاجين وله ما يفيد بالاحتياج لدعم الوزارة للعيش بالحد الأدنى من الخدمات.

لا يجب أن يكون له أملاك عقارية او يكون معتاد السفر خارج المملكة.

يتم تسجيل جميع بيانات الدخل الشهري للأسرة (بما فيها حساب المواطن ودخل الزوجة).

تقوم الوزارة باستقبال تسجيلات الموظفين الذين لديهم الحد الأدنى من الراتب 1100 ريال لرب الاسرة أو 550 ريال للفرد المستقل.

يتم استقبال تسجيل العاطلين في حال الالتزام ببرامج التدريب والتأهيل التي تؤهله للعمل والتخلي فيما بعد عن راتب الضمان.

جدول الحد المانع للضمان مقارنة بدخل الفرد والاسرة