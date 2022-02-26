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موعد رسالة الأهلية sbis.hrsd.gov.sa المرسلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمسجلين في يناير بمنصة الدعم والحماية للحصول على راتب الضمان المطور، وتقوم الوزارة بإرسال رسالة التأهيل أو عدم التأهيل برسائل SMS على أرقام الهواتف المسجلة للمواطنين كما تعلن عن موعد إيداع رواتب الضمان بالمصارف لجميع المستفيدين والمقبولين.
موعد رسالة الأهلية sbis.hrsd.gov.sa إيداع راتب الضمان وكيفية إعادة التسجيل لغير المؤهل
تستمر منصة الدعم والحماية في استقبال طلبات التسجيل في الحصول على رواتب الضمان المطور بينما تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دراسة طلبات المتقدمين وإرسال الرسائل النصية بالقبول في منصة الدعم والحماية أو عدم القبول، كما تقوم الوزارة بتحديد وتوحيد مواعيد الصرف والإيداع الشهري للمستفيدين بالحساب المصرفي لكل منهم.
شروط قبول أهلية الضمان المطور
- الالتزام بالحد الأدنى لدخل المتقدمين (1100 ريال لرب الاسرة – 550 ريال للفرد المستقل).
- أن يكون للمطلقة أو الأرملة شرط الاستقلالية في الدخل والمسكن ليتم حصولها على راتب كامل واحتسابها كمستقل وليس تابع.
- يجب أن يكون من المحتاجين وله ما يفيد بالاحتياج لدعم الوزارة للعيش بالحد الأدنى من الخدمات.
- لا يجب أن يكون له أملاك عقارية او يكون معتاد السفر خارج المملكة.
- يتم تسجيل جميع بيانات الدخل الشهري للأسرة (بما فيها حساب المواطن ودخل الزوجة).
- تقوم الوزارة باستقبال تسجيلات الموظفين الذين لديهم الحد الأدنى من الراتب 1100 ريال لرب الاسرة أو 550 ريال للفرد المستقل.
- يتم استقبال تسجيل العاطلين في حال الالتزام ببرامج التدريب والتأهيل التي تؤهله للعمل والتخلي فيما بعد عن راتب الضمان.
جدول الحد المانع للضمان مقارنة بدخل الفرد والاسرة
|عدد أفراد الاسرة
|الاستحقاق النقدي في الشهر
|الحد المانع للضمان شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
موعد رسالة الأهلية وكيف أفعل مع رسالة “غير مؤهل”
يتم تلقي رسالة أهلية الضمان تباعا على الهواتف النقالة وتستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إرسالها للمسجلين حتى نهاية فبراير 2022 ويكون على غير لمؤهلين اتباع الإجراءات التالية:
- يتم مراجعة رسالة الضمان بشكل جيد للتعرف على سبب عدم التأهيل وعدم القبول.
- يقوم المواطن بإعادة التسجيل من جديد بمنصة الدعم والحماية.
- يتم استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من شروط الاستحقاق.
- يقوم بحفظ الطلب وانتظار الرد من الوزارة بعد أن يتم مراجعته.
- من الأفضل أن تكون بيانات المواطن في منصة الدعم والحماية مطابقة لبياناته على منصة ابشر.
كيفية التسجيل من جديد لغير المؤهلين بالضمان المطور
- يكون للمواطن حساب يتم التسجيل به بالدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يتم الانتقال التلقائي إلى “بوابة النفاذ الوطني الموحدة“.
- يقوم باختيار التسجيل في ربط الوزارة أو بوابة النفاذ الوطني.
- يتم عمل حساب جديد.
- سوف يتم الانتقال إلى “رابط الضمان الاجتماعي المطور“.
- يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة واتباع الشروط والموافقة عليها.
- يجب الحصول على رقم الطلب لمتابعة الطلب فيما بعد.
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