شروط الحصول على الدعم المادي للأسر الفقيرة من حساب المواطن

ضوابط حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، حيث أن في الفترة الأخيرة تم تعديلات لضوابط برنامج حساب المواطن على أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق المادي المخصص، ولذلك سوف يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لجميع المواطنين السعوديين المقدمين بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في الدورة الجديدة الخاصة بشهر أغسطس الجاري 2021م ولذلك تم الإعلان على برنامج حساب المواطن أكد على أن في حال تم إضافة تابع هذا بعد يوم الصرف وهو يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولذلك تم الايضاح على أن سوف يتم دراسة أهلية التابع وبلاغ جميع المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم استيقافه وهذا أمر ضروري لشروط الأهلية.

شروط الحصول على الدعم المادي للأسر الفقيرة :

يجب على المتقدم أن يملك الجنسية السعودية. ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية. يجب أن يكون حاملو بطاقات التنقل. يجب على المستفيد أن يكون مقيم داخل المملكة لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً. عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون على الإطلاق. يجب أن يكون عدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

تفاصيل الدفعة الماضية :

أكد برنامج حساب المواطن للمستفيدين على أن الدفعة الماضية الخاصة بشهر يوليو الماضية التي تم أودعها في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم جميعاََ، على أن يكون إيداع 1.9 مليار ريال سعودي مخصص ، لـ10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تم الايضاح على أن يكون إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 35 مليون ريال سعودي، ولذلك لكي يصبح إجمالي ما دفعه حساب المواطن للمستفيدين منذ انطلاقته 99 مليار ريال سعودي حيث أن منهم 808 ملايين ريال سعودي وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين المستفيدين عن الدفعات الماضية.

موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن:

أكد برنامج حساب المواطن على أن سوف يتم إيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن، حيث أن يكون الصرف يوم 10 من كل شهر ميلادي ولذلك خلال ساعات سوف يتم الصرف، ولذلك تم التأكد على أن سوف يتم الصرف ابتداءً من الغدا يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس الشهر الجاري 2021م.

وقد تجد الإشارة إلى أن نسبة أرباب الأسر السعودية المستحقة من الدعم بلغ حوالي 92% أما بالنسبة لارباب الأسر المنتجة بلغت نسبتهم حوالي 8% حيث أن بلغت نسبة الإناث المستقلات 44% وشكل الذكـور المستقلون حوالي 56% وأضاف إلى ذلك أن 83% من إجمالي المستقلين الرئيسين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل حوالي 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم المادي الشهري.