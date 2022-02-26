نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد مكتب العمل وأرقام الشكاوى عبر موقع وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز موعد مكتب العمل من الخدمات المقدمة من موقع وزارة الموارد البشرية للخدمات الإلكترونية (hrsd.gov.sa)، وهو ما يأتي في ظل حرص الوزارة على تسهيل الهدمات للمنتفعين من المواطنين والمقيمين في المملكة وأصحاب الأعمال كذلك، حيث تكثر الخدمات المرتبطة به في قطاعات الأعمال، ومنها استقبال شكاوى العمال والموظفين على خدمة الرقم الموحد التابع لوزارة الموارد البشرية، وقد تم تبسطي إجراءات حجز المواعيد بشكل إلكتروني في خدمة أصبح لا غنة عنها بعد انتشار فيروس كورونا والتعليمات حول تقليل التزاحم بين الأفراد والمترددين على المواقع والمكاتب الحكومية لإنهاء الطلبات والإجراءات.

حجز موعد مكتب العمل

طريقة حجو موعد في مكتب العمل يجب التعرف على خطواتها لمن يريد الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة، بداية من التسجيل في موقع وزارة الموارد البشرية والتمنية الاجتماعية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار خدمات مكت العمل السعودي، بعد ذلك نتوجه ألى خدمة الموعد الإلكتروني ونبدأ في تحديد ميعاد مناسب للحضور للمكتب الذي سيتم اختياره.

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية

تسجيل الدخول

إدخال كلمة المرور واسم المستخدم.

اختيار حدمة حجز موعد جديد

اختيار مكتب العمل الذي ترغب في الحضور له لإنجاز الطلب

تظهر قائمة المواعيد حدد الوقت والتاريخ المناسب لك للحضور واختيار المكتب

سجل البيانات الشخصية المطلوبة

تصل رسالة تفيد بالتفاصيل وإتمام حجز الموعد

يتم تأكيد الحجز.

رقم مكتب العمل المجاني

قامت الوزارة بتخصيص رقم هاتف مجاني لاستقبال الشكاوى والتواصل مع الدعم الفني والخدمة متاحة للمواطن والمقيم للاستفسار عن أي أمر يخص مكت العمل واحتياجات العمال من خدمات والرقم هم 19911 حتى ما إن واجهه أي شخص أب مشكلة يمكن الاتصال علية واختيار القطاع واتباع التعليمات والإرشادات والحديث مع أحد ممثلي خدمة العملاء لحل تلك المشكلة أو تسجيل شكوى.

كما يمكن من خلال رقم مكتب العمل التقديم بشكوى ضد صاحب العمل عند الإخلال بالحقوق في ألية التعاقد أو عدم إعطاء الموظف لحقوقه المالية رأي أمر يخالف ما نصت عليه اللوائح والقوانين المنظمة.