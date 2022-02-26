نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في تطبيق هنقرستيشن كمندوب توصيل وشروط التقديم والقبول وما هي رواتب مندوبي هنقرستيشن؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في تطبيق هنقرستيشن كمندوب توصيل والذي يمكن جميع مواطني المملكة السعودية وكذلك المقيمين في التقديم على طلب تسجيل للعمل بوظيفة مندوب توصيل تابع لموقع هنقرستيشن، والذي يعد من أشهر المواقع المتخصصة في توصيل طلبات الأطعمة عبر شبكة الانترنت، وحقق الموقع تطورًا كبيرًا منذ انطلاقه أول مرة في عام 2010 إلى أن وصلت الخدمة لجميع أنحاء المملكة، ولذلك سنقدم لكم في السطور التالية طريقة التسجيل في التطبيق والحصول على وظيفة جديدة في أشهر منصات الطعام بالشرق الأوسط تطبيق هنقرستيشن والتي تعمل في المملكة السعودية والبحرين ويضم تشكيلة ضخمة من المطاعم والخدمات.

رابط التسجيل في تطبيق هنقرستيشن كمندوب توصيل

تعد طريقة التسجيل في تطبيق هنقرستيشن هو أكثر ما تشهده محركات البحث من قبل مواطني المملكة، وذلك للعمل كمندوب توصيل الطلبات للمنازل بجميع أنحاء المملكة السعودية، وقد أصبح فرصة كبيرة للكثير من الشباب الذين يبحثون عن فرصة عمل مناسبة، كما حدد الموقع عدد من الشروط التي يجب توافرها للتقديم بوظيف مندوب توصيل، ويمكنكم التسجيل في التطبيق وتقديم طلب العمل كمندوب عن طريق اتباع الخطوات التالية:

طريقة التسجيل في هنقرستيشن توصيل

الدخول على موقع هنقرستيشن.

اختبار كلمة “التسجيل كمندوب”

إدخال جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة والتي تتمثل في “اسم مقدم الطلب وتحديد المدينة التي يقيم بها وعنوان السكن بالتفصيل بالإضافة إلى رقم الجوال وعنوان البريد الالكتروني”.

البدء في إرفاق جميع المستندات المطلوبة والتي تتمثل في “رخصة القيادة ورقم الايبان الخاص بالمندوب وصورة من بطاقة الهوية أو بدلًا منها بطاقة الإقامة بالمملكة”

الضغط على كلمة ارسال.

وبذلك قد تم التسجيل في هنقرستيشن كمندوب توصيل.

شروط التقديم في هنقرستيشن كمندوب توصيل

وقد حددت إدارة الموقع عدد من الشروط اللازم توافرها قبل التقديم على وظيفة مندوب توصيل بموقع هنقرستيشن والتي تمثلت في النقاط التالية:

أن يمتلك المتقدم للحصول على الوظيفة سيارة خاصة يتم توصيل الطلبات بها.

وجود هاتف يعمل بنظام الأندرويد حتى يتمكن المتقدم من التسجيل في تطبيق هنقرستيشن.

إرفاق جميع الأوراق المطلوبة ومنها الصورة الشخصية والاستمارة الخاصة بالسيرة وتأمين السيارة على أن يتم إرفاق تلم المستندات إلكترونيًا.

وجود رخصة قيادة سارية.

أن يكون المتقدم حسن المظهر مع الاهتمام بالمظهر العام.

الاهتمام والحرص على نظافة السيارة بصورة دائمة.

التأكد من نظافة الأطعمة وعدم إهمالها أثناء التوصيل.

توصيل الطلبات في أسرع وقت ممكن وعدم التأخر في مواعيد التوصيل.

معاملة العملاء بطريقة مهذبة ولطيفة.

يتم التسجيل للذكور فقط.

تحميل برنامج هنقرستيشن

يتوفر تطبيق هنقرستيشن على منصات تحميل جوجل بلاي للهواتف الداعمة الاندرويد، اما الهواتف الايفون فيمكن تحميل التطبيق عن طريق متجر آب ستور، فقد الدخول الى المنصة المطلوبة وكتابة اسم التطبيق ليظهر فى اول نتائج البحث .

ما هى رواتب مندوبي هنقرستيشن؟

بالنسبة لأشهر الاسئلة التى تتبادر في ذهن الجميع الان هو هل العمل على تطبيق هنقرستيشن مجدي ويدر اموال وفيرة ام لا وما هي رواتب مندوبي هنقرستيشن، والاجابة نعم ولكن العمل بجد فى التطبيق هو الذي يوصل الفرد الى ما يبغي ثم الصبر، فلن تأتي الاموال من اول يوم عمل فقط استمر فى العمل وسوف تتراكم خبرتك وكيفة إدراه الوقت واستغلاله بطريقة سليمة فى التطبيق، وكذلك سوف تعرف اى اواقت يكون بها العمل بالتطبيق كثير وايها اقل.

ما هو رقم هنقرستيشن المجاني الموحد

يمكن التواصل مع خدمة العملاء هنقرستيشن في المملكة العربية السّعودية من خلال الرقم المتاح للتواصل وكذلك استقبال طلباتكم، وهو (920010177).

ما هى مميزات وظيفة مندوب في هنقرستيشن