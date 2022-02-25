نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الإثبات السعودي 1443 الجديد مزاياه وتفاصيل المرافعات الشرعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الإثبات السعودي 1443 الجديد أصبح من أكثر المشاريع المتداولة في المحيط السعودي، ويبحثون لمعرفة ما هذا النظام الذي تم عن إطلاقه بعد الموافقة عليه في نهاية العام الماضي 2021، بهدف التطوير والإصلاح للبيئة التشريعية بالمملكة العربية السعودية، ومن أجل أن تكونوا مُلمين بكل شيء يسري بالأراضي السعودية قررنا اليوم أن نسرد عليكم تفاصيل مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد 1443.

نظام الإثبات السعودي 1443 الجديد

تسعى الحكومة السعودية دومًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي من بينها تحديث كل شيء ساري بالوزارات والهيئات، وما يتلقاه المواطنين من خدمات، وبالطبع تطوير البيئة التشريعية للمملكة العربية السعودية، والتي بدأت في وضع حجر الأساس لإصلاح الأنظمة التشريعية للحفاظ على حقوق المواطن السعودية، ولتحقيق المساواة والعدالة، وهذا ما أمر به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

حيث أنه بجانب إصدار نظام الاثبات السعودي الجديد، أيضًا تم إطلاق مشروع الأحوال الشخصية، مشروع نظام المعاملات المدنية، مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

مزايا مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد 1443

استقبل جميع المواطنين نظام الإثبات السعودي الجديد 1443 بصدرٍ رحب، حيث أنه يأتي بمجموعة من المزايا الرائعة، بجانب توفير العدالة، والمساواة:-

سد الثغرات التي كانت سببًا رئيسيًا في إطالة نظر الدعاوي بالمحاكم.

تسريع الفصل في قضايا المنازعات.

توضيح كل القواعد والمبادئ للممارسات والوقائع.

وضع إطار لتنظيم الأعمال وجميع المعاملات بين الأفراد.

توفير الاستقرار للأحكام القضائية، وتدعيم الشعور بالثقة والاطمئنان في جميع الالتزامات التعاقدية لفض المنازعات من جميع الأطراف.

منع الشهادة في الدعاوى التي يتم فيها التنازع عن 100 ألف ريال.

تحقيق مزيدًا من المرونة بين الأطراف المتنازعة، حيث يمكن تقديم الأدلة والإثباتات.

طرق الاثبات في نظام المرافعات الشرعية

بعد أن تم الإعلان عن مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد 1443، تم الإعلان أيضًا على طرق الإثبات المتبعة في نظام المرافعات الشرعية:-

الإقرار

إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه.

اليمين

تأكيد ثبوت الحق أو نفيه عند المثول أمام القاضي، وذلك عن طريق ذكر اسم الله أو بأي صفة من صفاته.

الشهادة

حق لفظ الشهادة في مجلس القضاء واخبار صادق الإثبات.

المعاينة

حيث تقرر المحكمة سواء بطلب أحد الخصوم، أو من تلقاء نفسها القيام بالمعاينة على الأمور المتنازع عليها، وإذا كان من الممكن إحضاره للمحكمة لإتمام المعاينة أو من خلال الانتقال إليه بكل سهولة، أو إعطاء المهمة لأحد الأعضاء من أجل إتمام المعاينة.

الخبرة

يجب الحصول على المعلومات الصحيحة من جهات الاختصاص، حتى يتم البث في الدعاوى المنظورة أمام القاضي لمساعدته في الإلمام بها سريعًا.

الكتابة