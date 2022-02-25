فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحصل على سيولة نقدية بشروط سهلة وميسرة

فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي أصبح موضع بحث من قبل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الاستفادة من سيولة نقدية سريعة وفورية ، باسهل الشروط والمتطلبات ، كما يبحث العميل عن عروض تمويلية متميزة يمكن الاستفادة منها بأقل راتب شهري وبالتقسيط بما يتناسب مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له ، بالأضافة الي سهولة التقديم على طلب التمويل والتي تسهل عملية التمويل علي جميع العملاء.

فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحصل على سيولة نقدية

تمويل سريع وفورى بدون ضامن وبدون تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا المنتج أحد الحلول التمويلية التي توفرها شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعميل للاستفادة من هذا التمويل الشخصي من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما عملت شركة النايفات للتمويل علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل ، وذلك من خلال الموافقة الفورية والسريعة على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

مزايا التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل للمواطنين في المملكة العربية السعودية

قامت شركة النايفات للتمويل بالمملكة بتصميم التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. توفر الشركة للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية تبدأ قيمتها من 10000 ريال سعودي ، وتصل حتي 300 ألف ريال سعودي. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من مبالغ تمويلية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. يمكن للعميل الحصول على عرض قرض شركة النايفات للتمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له. خيارات للسداد عديدة ومتنوعة متاحه لدى شركة النايفات للتمويل ، والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات. توفر شركة النايفات للتمويل للعملاء إمكانية تجديد التمويل.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل

وفرت شركة النايفات للتمويل عدة طرق يمكن من خلالها التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة ، حيث يمكن التقديم على طلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت، وتعبئة نموذج طلب قرض شركة النايفات للتمويل بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على طلب تمويل شركة النايفات من خلال زيارة أقرب فرع من فروع الشركة المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.