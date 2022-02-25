نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحديث بيانات الضمان الإجتماعي الجديد المطور 1443 في المقال التالي
خطوات تحديث بيانات الضمان الإجتماعي عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي بعد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وجود تحديثات معاش الضمان الاجتماعي الإلكترونية خلال الرابط الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي، وسوف تعرض ذلك خلال السطور التالية بالتفاصيل.
خطوات تحديث البيانات لمستفيدى الضمان الإجتماعي 1,443
لتحديث بيانات الضمان الاجتماعي يجب اتباع الخطوات التالية
- الضغط على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه في السعودية
- الدخول على منصة النفاذ الموحد
- كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور بشكل صحيح
- جميع البيانات الشخصية المطلوبة والعائلة والحالة الاجتماعية وغيرها.
- كتابه رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان بالتفصيل
- ثم اضغط على كلمة التالي.
- ادخل الحساب البنكي الخاص بك.
- اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها بشكل جيد.
- ثم ادخل كود التحقق الذي سوف يرسل إليك عبر الهاتف الخاص بك.
- ثم اضغط على تأكيد سيظهر لك إشعار بأن العملية تمت بنجاح.
الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الفئة التي تستحق الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي وهم على النحو التالي
- الأفراد البالغون والغير قادرين على العمل بسبب حالات العجز الكلي او الجزئي او الاعاقة او غيرها سواء كانوا ذكور أو إناث.
- الأسر التي ليس لديها عائل مثل المطلقات واولادهن والارامل، بالإضافة إلى الأسر المهجورة من العائل والأسرة المعلقة التي غاب عنها رب الاسرة لفقد أو غيره.
- الأسرة التي يكون العائل مدمن او يتعاطى المخدرات
- الأبناء الأيتام فاقدي الأم والأب
شروط الحصول على الضمان الاجتماعي 1,443
هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية للحصول على المعاش ومن هذه الشروط التي يجب أن تتوفر في المستفيد ما يأتي
- أن يكون سعودي الجنسية، ومقيم في المملكة بشكل دائم
- أن يكون من الأسر الأكثر فقرا واحتياجا
- يجب أن يمتلك هوية وطنية سارية.
- ألا يكون يعمل اي عمل في القطاع الحكومي أو الخاص، ولديه داخل شهريا وسنويا
- يجب أن لا يمتلك عقارات عليه القيمة
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