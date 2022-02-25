طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة 2022 من الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها الكثير من العاملين الوافدين إلى أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دوري، خاصة بعد أن قامت المديرية العامة للجوازات بتوفير هذه الخدمة لمساعدة المواطنين العالقين في داخل المملكة وغير قادرين على رجوع بلادهم بسبب الظروف المضطربة حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أطلقت هذه الخدمة لمساعدة الوافدين في تمديد التأشيرات الخاصة بهم في حالة انتهاء تأشيرتهم أو اقتراب موعد انتهائها، ولكن لابد من توافر عدد من الشروط اللازمة لتمديد التأشيرة إلكترونيًا وهذه ما سنتعرف علية في حيثيات هذه المقال بجانب عرض طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيًا 2022

شروط تمديد تأشيرة خروج وعودة 1443

تسهيلاً على كافة المواطنين الوافدين إلى كافة أرجاء المملكة العربية السعودية قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتوفير طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة الإلكترونية مجانا وبدون أي رسوم، وليتمكن العاملون من الاستفادة من هذه الخدمة لابد من توافر بعض الشروط والتي تتمثل في النقاط التالية:

في البداية يجب أن تكوت إقامة المواطن الوافد سارية المفعول.

يشترط أن تكون التأشيرة قد انتهت صلاحيتها.

ضرورة سريان جواز السفر الخاص بالوافد.

كما يجب على المواطن أن يقوم بتعبئة بيانات نموذج التمديد كما هي موجودة في الجواز.

ضرورة التصديق على نموذج التمديد الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية السعودية.

يجب إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة عند تقديم الطلب.

طريقة مد تأشيرة الخروج والعودة 2022

أولاً قم بزيارة موقع منصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك قم ذلك بتسجيل بيانات الدخول وهي اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم قم بالضغط على زر “ تسجيل الدخول “.

“. عند الانتهاء من التسجيل بنجاح قم بالنقر على زر “ خدماتي “، ومنها قم باختيار أيقونة “ الخدمات العامة “.

“، ومنها قم باختيار أيقونة “ “. بعد ذلك قم بالنقر على زر “ الرسائل والطلبات “.

“. ثم اضغط على زر “ طلب جديد “.

“. سيتم الانتقال إلى تبويب خاص بإدخال بيانات الوافد، قم بتحديد الجهة التي تخاطبها وهي “ الجوازات “.

“. ثم قم بكتابة رسالة نصية تحتوي على بيانات المواطن المقيم ورقم الهوية ورقم التأشيرة لا تزيد عدد الحروف عن 1024 حرف.

بعد ذلك قم بكتابة خطاب يحتوي على طلب تجديد التأشيرة، ومن ثم قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

وأخيراً قم بالنقر على زر “رفع“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول شروط و طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيًا 2022.