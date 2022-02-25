رسوم الدراسة بالجامعات السعودية للأجانب والمقيمين 2022 ٬ الرسوم الدراسية في الجامعات السعودية للأجانب يرغب الكثير من الناس من خارج المملكة العربية السعودية في استكمال دراستهم داخل المملكة العربية السعودية ، وذلك بسبب الطفرة التي حدثت في شكل التعليم السعودي. وهو ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال هذا المقال لقراء موقع ثقفني

الجامعات التي تقبل أجانب في السعودية

خصصت الحكومة السعودية عدة جامعات لاستقبال المقيمين داخل المملكة والأجانب الراغبين في استكمال دراستهم في المملكة العربية السعودية. ومن أهم هذه الجامعات:

الأمير مقرن بن عبد العزيز.

الأمير سلطان.

حمامة .



الأمير محمد بن فهد.

أم القرى. الملك فيصل.

رسوم الدراسة بالجامعات السعودية للأجانب والمقيمين

يرغب الكثير من الناس في دراسة الطب في الجامعات السعودية ، بسبب التطور الرهيب الذي تشهده هذه الجامعات من حيث الخدمات والأدوات التي تقدمها هذه الجامعات ، أو لكبار الأساتذة الذين يدرسون في هذه الجامعات وتختلف التكلفة حسب الجامعة التي يدرسها الطالب ومن اهم هذه الجامعات:

تعتبر كلية الطب جامعة فيصل من أهم وأشهر الجامعات الطبية في المملكة ، حيث تبلغ تكلفة الدراسة فيها 26.700 دولار في السنة.

الجامعة العربية المفتوحة: تضم هذه الجامعة عدة تخصصات أهمها دراسات اللغة والكمبيوتر وتبلغ تكلفتها 8000 ريال سعودي سنويا.

تكنولوجيا الأعمال الجامعية: تضم هذه الجامعة بعض الكليات مثل القانون والهندسة ، والتكلفة بالساعة ، وتتراوح رسوم الساعة الدراسية من 1600 ريال سعودي إلى 2300 ريال سعودي.

جامعة الأمير سلطان: وهي من أهم الجامعات في المملكة العربية السعودية وتضم عدة كليات مثل الهندسة والقانون وعلوم الحاسب وغيرها من التخصصات ، وتبلغ تكلفتها 60.000 ألف ريال سعودي سنويًا.

الأمير بن فهد: تكلفة الدراسة هناك حوالي 36 ألف ريال سعودي. جامعة دار العلوم: وهي من أهم جامعات الرياض ، وتتراوح تكلفة الدراسة فيها بين 60 إلى 90 ألف ريال سعودي.

جامعة المعرفة: تكلفة الدراسة فيها تتراوح من 60 إلى 84 ألف ريال سعودي.

دار الحكمة: وهي من أهم الجامعات في جدة ، وتتراوح تكلفة الدراسة فيها بين 80 إلى 90 ألف ريال سعودي.

شروط القبول الأجانب بالجامعات السعودية

حيث وضعت وزارة التربية والتعليم السعودية عدة شروط يجب أن يستوفيها الشخص الأجنبي الراغب في استكمال دراسته داخل المملكة العربية السعودية ، ومن أهم هذه الشروط: