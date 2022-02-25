الاستعلام عن الإسكان برقم السجل وخطوات طلب الدعم السكني

الاستعلام عن الإسكان برقم السجل يتم استفادة المتقدمين للحصول على سكن على حسب الأولوية وبعد استيفاء كل الشروط المطلوبة، كما تعمل وزارة الإسكان على مشاركة الكثير من الجهات الحكومية لتقديم منتجات تهدف إلى تحسين ورفعه حالة المواطن ومن بين هذه الخدمات، تسعى وزاره الإسكان لتقديم حلول سكنية لكل المواطنين غير القادرين، هذا بجانب توفير قروض تمويلية مقدمة من صندوق التنمية العقارية السعودي، ذكرت وزاره الإسكان إن للام أو الأب المسئولين عن طفل أو طفلين يحق لهم التقديم بطلب للوزارة، يمكن للأسرة محدودة الدخل التقديم كما يسمح للأيتام والأرامل والمطلقات، أطلقت الوزارة منصة سكني لتكون موقع رسمي خاص بها تقدم من خلاله خدمات متنوعة، للدخول على الموقع، يتم تقديم 280 ألف وحدة سكنية موزعة في جميع أنحاء المملكة على المواطنين المسجلين في البرنامج، يمكن للشخص التسجيل في منصة سكني والاستفادة من جميع الخدمات بوجه عام.

الاستعلام عن الإسكان برقم السجل

الدخول على موقع الرسمي لوزارة الإسكان. يتم اختيار برامج ومبادرات ثم دخول المستخدم على برنامج سكني. ثم الدخول على منصة النفاذ الموحد. يتم كتابة الرقم السري الخاص بالمستخدم واسم المستخدم. الضغط على الاستعلام عن الإسكان. بعد ذلك إدخال بيانات السجل المدني الخاص بالمستخدم ثم الضغط على استعلام. عرض كل تفاصيل طلب الإسكان.

خطوات طلب الدعم السكني

الدخول على منصة سكني. كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد ثم الضغط على تحقق. ثم كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الجوال ورمز التفعيل. الضغط على التقديم لطلب الدعم السكني. قراءة كل الشروط والأحكام المنصوص عليها. الضغط على موافق.

يستهدف برنامج سكني تقديم وحدة سكنية لفئة المستفيدين من برنامج التضامن الاجتماعي شريطة التقدم بكافة المستندات والأوراق التي تثبت عدم وجود أي مصدر دخل للمتقدم فيما عدا دعم الضمان الاجتماعي، ويتم أعطاءه الوحدة السكنية لقاء دفع 300 ريال سعودي كإيجار شهري، إن أراد الشخص الحصول على أي خدمة سكنية من ضمن الخدمات والمميزات السكنية التي يعلن عنها برنامج سكني بشكل عام فيجب أن تتوفر تلك الشروط التي تم إعلانها من قبل وزارة الإسكان،