موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي 1443 المقرر من وزارة الموارد البشرية السعودية 2022

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي 1443 الدفعات الجديدة وفق آخر مستجدات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستحقي الدعم بالمملكة العربية السعودية خاصة بعد أن دعت منصة الضمان الاجتماعي منذ أيام جميع المستفيدين بسرعة التسجيل وتحديث البيانات على برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد في مدة ال 6 أشهر القادمة، وفق الموعد المحدد بالوزارة والتي تم الإعلان عنها في 20 نوفمبر 2021م وحتى يوم 23 مايو 2022 القادم، وهو ما أثار تساؤلات المستفيدين الذين لم يتلقوا رسائل بنتائج الاستحقاق بعد عن موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي.

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي 2022

وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما سبق موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور عبر موقعها الرسمي الإلكتروني تويتر ردًا على استفسار أحد المستفيدين الذي تساءل عن الموعد المحدد لمعرفة نتائج استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ، وقد جاء الرد من قبل الوزارة عبر حساب عناية العملاء أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج تدريجيًا من حيث قبول أو رفض الطلبات المقدمة للوزارة بعد دراستها من قبل اللجنة المختصة، والجدير بالعلم أن تدشين الضمان المطور لتحقيق عدة أهداف نذكر منها:

الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب.

كذلك العمل على زيادة عدد خدمات التمكين والتوظيف للفئة المشمولة بالنظام الجديد.

أيضًا ضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها.

بالإضافة إلى تحسين أداء القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين للوصول إلى أعلى جودة تعزز حياتهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 2022

في نفس السياق السابق ذكره فإن رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور والتسجيل الإلكتروني في الضمان الاجتماعي الجديد بالسعودية 1443هـ، واحتساب المعاش المستحق من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو كالتالي:

أولًا القيام بالدخول على رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور.

كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد.

يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال.

قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي: