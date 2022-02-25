خدمة استخراج رخصة قيادة بمنصة أبشر الإلكترونية

خدمة استخراج رخصة قيادة للمواطنين من منصة أبشر إلكترونيا، إن منصة أبشر تقدم للمواطنين العديد من الخدمات الإلكترونية، فإن الهدف الأساسي من منصة أبشر هو تسهيل جميع المعاملات الحكومية، حيث أن تلك المنصة توفير الوقت والجهد علي العديد من مواطنين المملكة، كما أن يمكن للمواطنين تحميل تطبيق أبشر علي هواتفهم الجوالة، فإن خدمة استخراج رخصة قيادة متاحة للمقيمين الوافدين والمواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية، فسوف نوضح من خلال موقع ثقفني شروط استخراج أو إصدار رخصة القيادة للمواطنين، كما أن يمكن لكل مواطن بالمملكة القيام بتجديد الرخصة من أبشر إلكترونيا.

رابط خدمة استخراج رخصة قيادة من أبشر

يقوم كل مواطن بالدخول علي رابط خدمة استخراج رخصة قيادة من منصة ابشر.

أن يقوم كل مواطن بالاشتراك في دورس القيادة في أي مدرسة من مدارس تعلم القيادة المذكورة أو المتاحة علي الموقع.

يدخل كل مستفيد من الخدمة بياناته في أستمارة التسجيل الظاهرة للمواطنين.

دراسة الطلب المقدم ثم إرسال رسالة علي جوالك أو البريد بالموافقة وتأكيد التسجيل.

لابد من القيام بأداء واجتياز اختبار الرخصة سواء كان الاختبار النظري أو العملي تحت إشراف إدارة المرور السعودي العامة.

ملحوظة يمكن تخطي الاختبار إذا كان المتقدم يملك رخصة قيادة دولية أو أجنبية غير منتهية ومعترف بها من قبل إدارة المرور بالمملكة.

يتابع المواطن المستفيد من خلال تطبيق أو حساب أبشر.

يسجل دخول ثم يختار من قائمة الخدمات استعلامات ثم يضغط علي اختيار مرور.

يقوم المواطن بالضغط علي خدمة الاستعلام عم معلومات رخصة القيادة بالمملكة.

إدخال البيانات من رقم الهوية وتاريخ ميلاد المواطن.

يضغط المواطن علي أيقونة عرض تظهر معلومات الرخصة الخاصة به.

تسجيل الدخول في حساب منصة أبشر الإلكترونية