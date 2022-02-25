نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية 1443؛ يمكن للمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن نظام التأمينات ومدة الاشتراك والتعرف على المستحقات من خلال الرابط الرسمي لموقع التأمينات الاجتماعية، حيث أن نظام التأمينات الاجتماعية عبارة عن نظام يعتمد على اقتصاص جزء من راتب العامل شهرياً سواء في القطاع العام أو الخاص وذلك يساعد العامل وأسرته في العيش بحياة كريمة عند التعرض لحادث عمل يجعله عاجز وغير قادر على العمل أو عند وفاته أو عند تقاعده.

طريقة الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية 1443

يمكن الاستِعلام عن مدة الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الانتقال إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور وكلمة التحقق. تدوين رقم السجل المدني أو رقم الهوية أو رقم الإقامة. الضغط على المهن السابقة ثم النقر على معلومات الأجر. يمكن الاستعلام عن كافة البيانات الشخصية وكذلك مدة الاشتراك. كما يمكن الاستعلام عن تفاصيل الأجر.

كيفية التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

يمكن التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال عدة طرق منهم :

الاتصال عبر الرقم المجاني الموحد 8087777-11-966.

أو التواصل عبر رقم الفاكس 966112668900.

كما يمكن الذهاب إلى عنوان المؤسسة الموجود في الرياض شارع الملك سعود جنوب المستشفى العسكري.

أو الدخول على الصفحة الرسمية للمؤسسة على برنامج تويتر.

طريقة الاستِعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية 1443

يتم الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الذهاب إلى الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية. تدوين الاسم ورقم المرور ثم النقر على تسجيل الدخول. النقر على الخدمات ثم اختيار خدمة متابعة الطلبات. تدوين رقم الهوية ثم رمز التحقق. النقر على استعلام.

خطوات التسجيل في التَأمينات الاجتماعية 1443

يمكن التسجيل في التأمينات الاجتماعية إلكترونياً عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى موقع التأمينات الاجتماعية. الضغط على مستخدم جديد. كتابة كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية ورمز التحقق. كتابة كلمة السر ثم تأكيدها. قراءة الشروط ثم النقر بالموافقة عليها. التأكد من صحة البيانات ثم النقر على تسجيل.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال استعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية 1443، وطرق التواصل مع التأمينات الاجتماعية كما وضحنا لكم طريقة الاستِعلام عن التأمينات الاجتماعية وطريقة التسجيل جديد.