تمويل شخصي يصل إلى 2 مليون ريال للموشكين على التقاعد من بنك الراجحي

مصرف الراجحي أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية وله كثير من الفروع في أنحا البلاد، كما أنه يتميز عن غيره من البنوك بتقديم مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى فروع مخصصة للنساء فقط، وأبرز ما يميز بنك الراجحي هو سهولة الإجراءات مقارنة ببعض البنوك الأخرى، ويقدم خدماته لمجموعة كبير من العملاء سواء موظف بالقطاع الحكومي أو موظف القطاع الخاص والعسكريين والمتقاعدين، ويمكن من خلال مصرف الراجحي الحصول على أكثر من خدمة من خلال الموقع الرسمي، من بينها خدمات فتح الحساب للأفراد والشركات، وخدمات التمويل العقاري، وتمويل السيارات والأبرز خدمات التمويل الشخصي الذي يمكن الحصول عليه بإجراءات وشروط ميسرة.

تمويل الموشكين على التقاعد

ستتمكن من الحصول على مبلغ تمويلي يبدأ من 8000 ريال وحتى مليوني ريال، شروط التمويل التقاعدي، بشرط أن يكون لديك خمس سنوات على التقاعد، وذلك بفترة سداد تستمر حتى خمس سنوات، وبقسط شهري بسيط جدا يبدأ من أقل سعر، ويكون الراتب التقاعدي يجب أن لا يقل عن 1900 ريال، أما الموظفين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص فلهم تمويل وطني والذي يمكنهم من الحصول على المبلغ التمويلي ولكن أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 2000 ريال وللمقيمين لا يقل عن خمس ألف ريال، مكافأة بنك الراجحي، ويتم تقديم الوثائق والأوراق المطلوبة من صورة الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين، وإثبات العنوان الوطني، وتعريف بالراتب وخطاب تحويل الراتب، مع نموذج طلب التمويل ومليء البيانات كلها صحيحة، لتحصل على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي.

خطوات الحصول على التمويل

يمكنك التوجه إلى موقع الراجحي الإلكتروني وطلب التمويل الشخصي أو التوجه إلى عروض التمويل الشخصي كما تحب، كما يمكنك الاستعلام عن البرنامج التمويلي المناسب من خلال حاسبة تمويل الراجحي المجانية، وهناك أيضا عدة طرق لتحصل على التمويل من خلال الفروع المتواجدة في إنحاء البلاد داخل المملكة العربية السعودية، أو من خلال تطبيق الراجحي عبر الهاتف الجوال وهذا سوف تحصل من خلاله على خصومات وهدايا مجانية، أو الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي، كما يمكنك التواصل مع خدمة العملاء لتحصل على المعلومات التي تحتاج إليها ومعرفة أخر العروض من خلال الرقم المجاني للعملاء الجدد 8001241222.