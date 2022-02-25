نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تجديد الاستمارة بدون فحص ورسوم تجديد استمارة السيارة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تجديد الاستمارة بدون فحص 2022 من الأسئلة الشائعة التي يبحث عنها كافة مواطني المملكة العربية السعودية باستمرار، خاصة بعد أن قامت الهيئة العامة للمرور بتحويل كافة الخدمات والمعاملات الورقية التي وجب فيها الذهاب إلى مكاتب المرور إلى معاملات حكومية يمكن للمواطن الحصول عليها عبر الموقع الرسمي للمرور أو عبر منصة أبشر الإلكترونية، وتسهيلاً على كافة المواطنين وحفاظاً على حياة المواطنين من فيروس كورونا المستجد وموجاته المتتالية على المملكة فقد قامت المرور بتوفير خدمة تجديد استمارة السيارة بدون خضوع السيارة للفحص ولكن بوجود عدة شروط لابد من توافرها، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على شروط تجديد الاستمارة بدون فحص كما سنتناول رسوم تجديد استمارة السيارة 2022.

شروط تجديد الاستمارة بدون فحص 2022

أعلنت هيئة المرور السعودية عن شروط تجديد الاستمارة بدون فحص 2022 عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتمثلت هذه الشروط في النقاط التالية:

في البداية يجب أن تكون السيارة في فترة التأمين وأن يكون التأمين ساري المفعول.

يشترط أن تكون صلاحية الفحص الدوري للسيارة سارية المفعول وغير منتهية.

كما يجب تسديد كافة الرسوم الخاصة بتجديد استمارة السيارة.

وعلاوة على ذلك يجب سداد رسوم التأخير عن تجديد الرخصة الخاصة بالسيارة والتي تبلغ قيمتها 100 ريال سعودي للسنة الواحدة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بالسيارة وسداد الغرامات المقررة إن وُجد.

وأخيراً يجب إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح.

رسوم تجديد استمارة السيارة 1443

قامت هيئة المرور بوضع رسوم ضريبية خاصة بتجديد الاستمارة لكل فئة على حدى ولا يوجد رسوم موحد، وتتمثل الرسوم الخاصة بكل فئة فيما يلي:

نوع السيارة الرسوم السيارة خاصة 100 ريال سعودي سيارة النقل الخاصة 200 ريال سعودي حافلة السير صغيرة الحجم 200 ريال سعودي سيارة الأجرة 200 ريال سعودي سيارة نقل عام 400 ريال سعودي مركبة أشغال عامة 300 ريال سعودي مركبة ذات الحجم الصغير 76 ريال سعودي مركبة ذات حجم متوسط 141 ريال سعودي مركبة ذات حجم كبير 205 ريال سعودي

خطوات تجديد استمارة السيارة 2022

تتمثل طريقة تجديد استمارة السيارة عبر موقع منصة أبش الإلكترونية في النقاط التالية:

أولاً قم بزيارة موقع منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة “ أبشر الأفراد “.

“. ثم قم بتسجيل الدخول من خلال تعبئة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك، ثم اضغط على زر “ تسجيل الدخول “.

“. سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بإكمال عملية التسجيل قم بكتابة الرمز الذي استقبلته في رسالة نصية على هاتفك الجوال.

بعد ذلك قم بفتح قائمة الخدمات الإلكترونية، ومنها قم باختيار أيقونة “ خدمات المركبات “.

“. في الخطوة التالية قم باختيار خدمة “ تجديد رخصة القيادة “، ومن ثم قم بالنقر على زر “ تجديد استمارة المركبة “.

“، ومن ثم قم بالنقر على زر “ “. بعد ذلك قم بتسجيل البيانات المطلوبة على سبيل المثال اسم المواطن ورقم السيارة ورقم الهوية، ومن ثم قم بالموافقة على الشروط والأحكام المنصوص عليها.

وأخيراً انقر على زر “تجديد الاستمارة“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول شروط تجديد الاستمارة بدون فحص 2022، بالإضافة إلى ذلك قمنا بعض الرسوم الضريبية التي أقرتها وزارة الداخلية السعودية لتجديد الاستمارة.