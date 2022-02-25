هل يجوز الاحتفال بيوم التأسيس وفق الشرع ومايفرقه عن اليوم الوطني

هل يجوز الاحتفال بيوم التأسيس بعد موجة الاحتفالات التى عمت في المملكة العربية السعودية ومظاهر البهجة والسعادة التى انتشرت في كافة أرجائها. تساءل الكثيرون عن حكم الاحتفال باليوم الوطني هيئة كبار العلماء. وكذلك هل يجوز الاحتفال بيوم التأسيس أم إنه مجرد بدعة. هو اليوم الذي يتمّ فيه الاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى في شبه الجزيرة العربية بعد ظهور لأول مرة في شبه الجزيرة على يد الإمام محمد بن سعود.

هل يجوز الاحتفال بيوم التأسيس

يرغب الكثيرون معرفة هل يجوز الاحتفال بيوم التأسيس دينيًا. خاصة في ظل غياب حكم شرعي واضح من دار الإفتاء عن حكم اليوم الوطني ومظاهره وهل هي بدعة أم لا وفق. لذا نرصد ما جاء من السنة النبوية عن الاحتفالات بمثل هذا اليوم وغيره على النحو التالي:

التفسير الأول: الشرع الإسلامي لا يحلّل الاحتفال في يوم التأسيس، والسبب هو أنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- لم يحتفل بالفوز أو النصر يوم بدر ولا بفتح مكة ولا بأي انتصار من انتصارات المسلمين العظيمة، وبالتالي فإنَّ الاحتفال بيوم التأسيس لا أصل له في الدين.

التفسير الثاني: الاحتفال بيوم التأسيس جائز لأنَّه لا يخالف ضوابط الشرعية الإسلامية، فهو ليس احتفالًا بأمر مُحرّم صراحة في الشرع، بل احتفال بذكرى عظيمة، ويُشترطُ أنْ يكون الاحتفال وفق ضوابط الشريعة الإسلاميّة وأن يبتعد عن أي شكل من أشكال المحرمات حتَّى يكون مباحًا.

التهاني بـ يوم التأسيس السعودي

احتفلت السعودية بذكرى “يوم التأسيس”، تحت شعار “يوم بدينا”، الذي يصادف ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، قبل 3 قرون، على يد الإمام محمد بن سعود، في يوم 22 فبراير من كل عام وفعاليات بهجة تعم في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وكان الإمام محمد بن سعود هو الذي أسس الدولة السعودية الأولي في منتصف عام 1139 هـ وهو يختلف عن الاحتفال باليوم الوطني السعودي، والذي يكون في 1932 من كل عام. وتؤكد المملكة من خلال الأمر الملكي الجديد بالاحتفال بيوم التأسيس أن تؤكد اعتزازها بالجذور الراسخة لهذه الدولة الممتدة لثلاثة قرون.