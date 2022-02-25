نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار وجبات هارديز السعودية 2022 المنيو الجديد بالعروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار وجبات هارديز السعودية 2022 مناسبة لمختلف الفئات. خاصة أن وجبات هارديز من أشهي المطاعم في المملكة العربية السعودية لاسيما الشباب من الجنسين عشاق الوجبات السريعة. وفي الآيام الماضية عكفت إدارة المطعم على تقديم بإتاحة منيو هارديز 2022 الجديد بتقديم مجموعة من الوجبات المختلفة الأطعمة والنكهات. لتحتل وجبات هارديز اهتمامات المتواجدين في المملكة باحثين عن هارديز توصيل الخط الساخن لطلب مايحتاجونه. بعد مطالعة اسعار وجبات هارديز السعودية 2022 المنيو الجديد.

اسعار وجبات هارديز السعودية 2022

يهتم الآلاف من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بمعرفة اسعار وجبات هارديز السعودية 2022 بعد تحديث منيو هارديز الجديد خاصة أنها تضم العديد من الوجبات والسندوتشات بمختلف الأطعمة والأصناف. وحقق مطعم هارديز جماهيرية عرضية منذ انطلاقه لجودة وجبات هارديز والسندوتشات التى تقدمها فضلا أن سلسلة هارديز علامة تجارية لها شهرة واسعة عالمية.

وجبات هارديز

نرصد وجبات هارديز للكبار والأطفال والسندوتشات المتاحة في تحديث منيو هارديز الجديد. ويمكنكم الاختيار من الوجبات الآتية:

قسم التوفير الخاص

ساندويتش فايري فراخ لذيذة سعره 12 ريال .

راب حار مع قطع الدجاج اللذيذة سعره 12 ريال.

راب كومبو مع شرائح الفراخ الشهية سعره 12 ريال.

ساندويتش برجر كومبو مع القليل من الجبنة اللذيذة مع كوب بيبسي و طبق بطاطا مقلية سعره 12 ريال.

قسم وجبات الاطفال

وجبة ناجتس شهي للاطفال مع مشروب غازي وشيبسي لذيذ سعرها 16 ريال .

أطفال برجر جبنة فريش مع مشروب وشرائح شيبسي شهية سعرها 16 ريال.

وجبة تندر فراخ ساندويش شهية مع كوب مشروب وطبق شيبسي سعرها 16 ريال.

قسم الاطباق الجانبية

طبق بطاطس مع صوص الهالبينو الحار سعره 13 ريال . فراخ بايتس جولدن لذيذة سعره 9 ريال. طبق قطع بطاطس مع القشر شهية سعره 10 ريال. شرائح بطاطس مقلية سعره 8 ريال. طبق كيرلز كرسبي و لذيذة سعره 10 ريال. فليمينج حار شيتوس فرايز مفيدة ي سعره 15 ريال . طبق صوص باربيكيو شهي سعره 3 ريال. صوص رانش لذيذ سعره 3 ريال . طبق صوص قطع المشروم اللذيذة سعره 3 ريال.

قسم المشروبات الفريش

كوب سفن اب لذيذ سعره 5 ريال.

كوب بيبسي عادي و لذيذ سعره 5 ريال.

بيبسي دايت شهي سعره 5 ريال.

كوب ماونتن ديو مفيد سعره 5 ريال.

ميرندا شهية سعره 5 ريال.

كوب مياه معدنية سعره 5 ريال.

عناوين فروع مطعم هارديز في السعودية

يتساءل الكثيرون عن عناوين فروع هارديز في السعودية في مختلف المدن بالمملكة والتى تم تحديد أبرزها على النحو التالي:

عنوان هارديز في الرياض

العنوان: Olaya Main Street

الهاتف: +966 9200 01213

عنوان هارديز في جدة

العنوان: السامر

الهاتف: +966 12 619 7267

عنوان هارديز في ابها

العنوان: ليالي أبها للتسوق

الهاتف: +966 9200 01213

هارديز توصيل

يمكن التواصل مع هارديز توصيل خلال مواعيد العمل يوميًا من 11 ص و حتي 2 ص للاستفسار أو طلب وجبات هارديز أو تقديم شكوي من خلال رقم هارديز الخط الساخن على : 920001213 بعد الاطلاع على اسعار وجبات هارديز السعودية 2022 واختيار الأنسب ليكم.