نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا يعلن عن بداية حجوزات مناسك العمرة وطريقة تحديث تطبيق توكلنا 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا ، تطبيق Tawakkalna هو التطبيق الرسمي المخصص لكي يتم متابعة المخالطة كما أن التطبيق معتمد من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية كما أن ذلك التطبيق تم إنشاؤه لكي يتم الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) كما أنه من خلال التطبيق يتم إظهار حالة الشخص إذا كانت التحصين أو الإصابة لمستخدم التطبيق، وتم تطوير ذلك التطبيق من قِبَل مركز المعلومات الوطني وذلك تبعاً لخطة المملكة العربية السعودية لكي تحافظ على سلامة المواطنين.

تطبيق توكلنا

بدأ تطبيق توكلنا الإلكتروني في إتاحة حجوزات أداء مناسك العمرة. وذلك خلال شهر رمضان المبارك. والتي تم الإعلان عنها عبر الأيقونة الجديدة التي تمت إضافتها في التطبيق تحت أسم بوابة المناسك.

كما أنه أصبح بإمكان الذين يرغبون من المواطنين والمقيمين. أن يبدأوا في حجز أوقات أداء العمرة. والتي تضمن هذا 12 زمن طوال ساعات الليل والنهار. مع الأخذ في الاعتبار تحديد زمن الساعتين لأداء كامل المناسك.

جدير بالذكر أن أيام الجمعة خلال شهر رمضان المبارك قد شهدت حجز مرتفع. وذلك منذ البدء في إتاحة الحجز. بينما تضمنت باقي الأيام ازدحام خفيف وذلك يمكن الراغبين في حجز الأوقات المناسبة لهم لكي يقوموا بأداء المناسك.

تحديث توكلنا

تم تداول الأخبار حول إضافة تحديث توكلنا. الذي تم إجراؤه على تطبيق توكلنا في الفترة الأخيرة. كما أصبح الجميع يبحث حول طريقة تحديث Tawakkalna الجديد لعام 1443. ثم انتشر الخبر في المملكة العربية السعودية وذلك بناءً على أن هذا التطبيق أصبح أساسي في حياة الشعب السعودي. وذلك للمواطنين أو المقيمين على حدٍ سواء. وذلك لأن الفرد لا يستطيع التحرك دون ترتيب الأوضاع على الحساب من خلال التطبيق.

طريقة تحديث تطبيق توكلنا الجديد 1443

يمكن تحديث تطبيق Tawakkalna على أجهزة الأندرويد. وذلك عن طريق اتباع الخطوات القادمة :

في البداية يجب الدخول لمتجر التطبيقات لجوجل.

ثم التوجه لقائمة تطبيقاتي وألعابي.

كذلك البحث على تطبيق توكلنا من ثم الضغط عليه.

من ثم الضغط عليه. سنجد زر التحديث أو إلغاء نضغط على زر تحديث.

سيأخذ التحميل بضع دقائق ننتظر حتى الانتهاء منه. ثم نقوم بتشغيل التطبيق الجديد.

طريقة تحديث تطبيق توكلنا الجديد 1443 للآيفون