منصة سلفة تستطيع الحصول علي سلفتك منها في 15 دقيقة اعرف كيفية التسجيل واحصل علي سلفتك

نتحدث اليوم عن منصة سلفة الالكترونية ، عبر وسائل الاتصال تم الاعلان عن طريقة التقديم للحصول على قرض شخصي يصل الى 5000 ريال سعودى بشكل فورى وسريع بدون تحويل الراتب ، فهذا القرض يعد من القروض التى يحصل على العديد من المميزات والتى لم يتيح لفئة معينة بل لجميع المواطنين والمواطنات السعوديين داخل المملكة العربية السعودية فى 15 دقيقة فقط يمكنك التسجيل داخل منصة سلفة واذا وجدت اى تعقيدات يمكنك التواصل مع خدمة العملاء ،منصة سلفة وفرت للمواطنين والمواطنات السعوديين قرض من خلاله يلبوا احتياجاتهم الاسرية وايضا الشخصية أو عمل مشروع صغير يحسن من دخلهم، وللتوضيح لسيادتكم جميع عمليات التمويل داخل منصة سلفة تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ، فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقعنا ثقفنى نعرض لكافة متابعينا الكرام الشروط التى يجب اتباعها للحصول على القرض عبر منصة سلفة الالكترونية .

تعرف على الخطوات للحصول على القرض عبر منصة سلفة الالكترونية

اولا : يجب الدخول على الموقع الرئيسى الخاص بمنصة سلفة الالكترونية .

ثانيا : يجب عليك القيام بكتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بك مثل : الاسم رباعي : رقم الهاتف المحمول : رقم الهوية الوطنية .

ثالثا :بعد قيامك بعملية تسجيل الدخول علي منصة سلفة سوف تظهر لك صفحة اخري والتي يمكنك اتباعها كالاتي.

رابعا : قم بكتابة البريد الالكترونى ثم قم بإدخال كلمة السر التى تناسبك .

خامسا : قم بالنقر على طلب تمويل لكي يمكنك الحصول علي سلفتك .

سادسا : بعد استكمال جميع بياناتك قم بالدخول علي تمويل شخصي وانقر عليها لكي تحدد التمويل التي تريده وكذلك كيفية سداد هذا القرض .

سابعا : اذا كنت تريد التسجيل داخل المنصة عليك الموافقة على كافة الأحكام والشروط الخاصة بمنصة سلفة الالكترونية .

تعرف على المميزات الخاصة بتمويل قرض شخصى

تتمتع منصة سلفة بالعديد من المميزات ومن أهمها الحصول على تمويل شخصي من أهم المميزات الخاصة بتمويل قرض شخصى هى كالاتى :

اولا : تمويل البنك الشخصى سهل جدا وبسيط فى إيداع الخاصة بالتمويلات الفردية .

ثانيا : جميع عمليات التمويل داخل منصة سلفة الالكترونية تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية .

ثالثا : يمكن للمتقدم أن يسدد هذا التمويل بكل سهولة وعلى فترات كبيرة .

تعرف على الشروط التى يجب اتباعها للحصول على تمويل من منصة سلفة