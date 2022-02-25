قرض شخصي يبدأ من 2000 ريال حتى 50.000 بدون كفيل ولا يشترط تحويل راتب

توفر مجموعة كبيرة من الشركات المعتمدة والمرخصة من قبل البنك المركزي السعودي، مجموعة كبيرة من التمويلات التي تلبي احتياجات الكثير من الفئات في المملكة العربية السعودية، مما يساهم في نشاط الاقتصاد السعودي، ويمكن لأي من العملاء الحاليين أو الجدد الحصول على تمويل شخصي بمبلغ يصل 50 ألف ريال للتمويل الميسر و1.5 مليون ريال للتمويل الإضافي، بذلك يستفيد العميل من إمكانية شراء سيارة جديدة، أو شراء عقار جديد، أو لدفع مصاريف دراسة أبناءه في المدارس والجامعات.

تمويل شخصي بدون كفيل

أحد أبرز الشركات خدمة الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل هي شركة إمكان وهي واحدة من أهم الشركات التي تقدم خدمات التمويل الميسر، قرض سيارات مستعملة بدون مقدم، والتمويل الإضافي، والتمويل التأجيري للسيارات، وتمويل المشتريات، بالإضافة إلى يمكن الحصول على التمويل المطلوب من خلال البوابة الإلكترونية لشركة إمكان، عبر بعض الخطوات التي يجب أتباعها، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول سواء لأنظمة أندرويد أو نظام ios، وكل هذا لراحة العملاء وسهولة الإجراءات للحصول على التمويل الشخصي بأسرع ما يمكن وبشروط غير معقدة، بهامش ربح يبدأ من 1.66%.

متطلبات الحصول على التمويل الميسر

التمويل المصغر يبدأ من 2000 ريال وحتى مبلغ 50 ألف ريال، ويمكنك أن تحصل عليه من خلال بنك الراجحي وذلك متاح للسعوديين فقط، في الوقت الحالي، ولا يشترط جهة العمل، ومتاح بدون تحويل الراتب أو بتحويل الراتب وكل هذا يتم اختياره من قبل العميل، قرض شخصي بدون كفيل، ولكن يجب أن يكون الراتب لا يقل عن 5000 ريال، وبعمر لا يقل عن 25 عاما ولا يتخطى 65 عاما، والمنتج متاح للموظفين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، أو العملاء الموشكين على التقاعد والمتقاعدين أيضاً بعمر 70 عاما، ويتطلب أن تكون بالخدمة للقطاع الحكومي لا تقل عن شهر، أما القطاع الخاص فلا تقل عن 6 أشهر قبل الطلب، وسوف تحصل على المنتج بشرط أن يكون هناك سجل ائتماني نظيف ولا يوجد به أي تعثرات مالية لأي من البنوك أو الشركات الأخرى حتى تحصل على القرض بدون كفيل.

طريقة الحصول على منتجات إمكان

يتم الحصول على أي من منتجات إمكان من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال على رقم خدمة العملاء المجاني لشركة إمكان 8001240251، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر صباحا، ومتاح لك طلب التمويل من الهاتف الجوالي ومليء البيانات المطلوبة وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على التمويل.