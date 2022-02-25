احصل على تمويل فوق التمويل من العروض المقدمة من إمكان، والتي تقدم إمكان العديد من العروض التمويلية للعملاء، من خلال المنصة الإلكترونية لإمكان، والتي تعرض من خلالها العديد من منتجات إمكان التمويلية المقدمة، وشروط الحصول على كل منتج من منتجات التمويل، وإجراءات التقديم المطلوبة للحصول على القرض التمويلي، ومزايا كل منتج من منتجات التمويل.

شروط منتج التمويل المصغر (الميسر)

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.

يشترط للحصول على التمويل أن يكون القطاع المدني ( شبه الحكومي – القطاع الخاص – المتقاعدين).

أن يكون الحد الأدنى للراتب 5000 ريال سعودي.

أن يتراوح عمر المتقدم من 25 إلى 60 سنة.

تتراوح مدة الخدمة للقطاع الخاص للتمويل الميسر (6 أشهر).

يتطلب سجل ائتماني جيد.

مزايا التمويل المصغر

أنه لا يشترط جهة العمل.

لا تحتاج إلى تحويل راتب.

يبدأ التمويل المصغر من 2000 ريال وتصل حتى 50,000 ريال.

طريقة طلب التمويل المصغر من إمكان

يمكن التقديم لطلب الحصول على التمويل المصغر من خلال تطبيق إمكان. وتسجيل كافة البيانات المطلوبة ورفع المستندات المطلوبة من خلال التطبيق. وبعد أن تصل الموافقة الفورية، يمكن للعميل التحكم بمبلغ التمويل، وكذلك مدة التسديد المناسبة له. تتيح أيضا للعميل تحديد طريقة السداد، والتوقيع الكترونياً.

احسب قيمة المبلغ التمويلي في منتج التمويل المصغر

كما يمكن للعميل الدخول عبر منصة إمكان الإلكترونية وحساب قيمة مبلغ التمويل من خلال اتباع الإجراءات التالية، وهي:

الدخول عبر موقع إمكان الإلكتروني. ادخال قيمة التمويل في الخانة المخصصة لذلك. اختيار مدة سداد التمويل المناسبة لك. ثم قم بالنقر على أيقونة احسب مبلغ التمويل.

احصل على تمويل فوق التمويل من منصة إمكان Emkan برسوم إدارية 0%

تقدم شركة إمكان العديد من العروض المميزة لعملائها، منها عرض الحصول على تمويل فوق التمويل بدون أي رسوم إدارية، ويتميز العرض بما يلي: