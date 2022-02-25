الضمان الاجتماعي الاجتماعي تعرف علي اهم شروط وكذلك ايداع الدفعة الثانية من المعاشات

وعن أهم الأحداث التي تدور داخل المملكة العربية السعودية هو أنه قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الدفعة الثانية من المعاشات والتي تمنح لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، كما أنه يأتي ذلك بعد تغير الاسم القديم التي قد أقرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدورها في نوفمبر من العام الماضي، وقيامها بتفعيل نظام جديد محدث للحماية الاجتماعية والذي تم تغييره تحت مسمى جديد وهو نظام الضمان الاجتماعي المطور .

ولكي تكون أحد المستفيدين تعرف على أهم شروط الضمان الاجتماعي المطور

وكما ذكرنا سابقا ولكي تكون أحد المستفيدين يجب أن يتوافر في المتقدم عدة شروط مهمه والتي سوف نتعرف عليها والتي قد وضعت من قبل الضمان الاجتماعي المطور وهي :

أولا / يجب أن يكون المتقدم إلى الضمان الاجتماعي أن يكون من الحاملين على الجنسية السعودية كما أنه أيضا يجب أن يكون من المقيمين بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية وعن الاستثناءات فهي للمرأة الغير سعودية ولكن أن تكون متزوجة من سعودي، وكذلك الأرملة وايضا المطلقة والتي تكون قد تزوجت سعودي ولها أبناء سعوديون، وكذلك أيضا أبناء الأرامل و أيضا تمنح لأبناء المطلقة الحاملة للجنسية السعودية والتي قد تزوجت من زوج غير سعودي، وعن أهم الاستثناءات وهم الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك أيضا الأيتام وكذلك الأرامل ذوات الأيتام واللاتي لديهن بطاقات تنقل .

ثانيا / يجب أن يكون الدخل المحتسب للفرد المستقل أو كذلك الأسرة أن لا يقل عن الحد الأدنى والذي يكون محتسبا للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة كما أن يكون دخل كل فرد في الأسرة هو 550 ريالًا

ثالثا / يجب استيفاء كافة طلبات الوزارة والتي تتعلق بتقديم خدمات الصحة وكذلك التعليم للأبناء، كما يجب الالتزام بكافة برامج التدريب وكذلك أيضا التوظيف للقادرين من أفراد الأسرة، كما أنه يجب ألا يكون المتقدم مقيم في أحد الدور أو كذلك أيضا المراكز الإيوائية والتي تقوم الدولة برعايتها .

رابعا / كما أنه يجب ألا يمتلك المتقدم على الضمان الاجتماعي أصولًا ذات قيمة عالية ، فإذا كان للعائل المتقدم له أكثر من أسرة فأنه تعد كل أسرة مستقلة وهنا بعد الدراسة تستحق معاشًا مستقلا.

خامسا / لا تقلق من أن يكون احد اسرة المتقدم على الضمان الاجتماعي يقيم بهدف الدراسة خارج المدينة التي تقيم بها الاسرة فهنا لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش .

ومن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني عرضنا علي حضراتكم اهم الاخبار التي تدور داخل المملكة العربية السعودية والخاصة بشروط الضمان الاجتماعي المطور نتمني لكم دوام التوفيق .