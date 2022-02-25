طريقة الاعتراض على الدعم سكني وكيفية متابعة طلب الاعتراض وأهم خدمات المنصة

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عمر شويل - جدة طريقة الاعتراض على الدعم سكني وكيفية متابعة طلب الاعتراض وخدمات المنصة. حيث يعتبر الدعم الذي تقدمه منصة سكني من أهم مصادر الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية للمواطنين. فتقدم وزارة الإسكان السعودية بتوفير هذه الخدمة لجميع مواطني المملكة أصحاب الدخل المادي الضعيف أو المتوسط. كما تعمل الحكومة السعودية دائما من أجل زيادة مستوى الدخل لدى المواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث يعمل دعم سكني على توفير السكن لمن يستحق ممن يتوافر بهم جميع الشروط المطلوبة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الخطوات المطلوبة للاعتراض على الدعم وكذلك كيفية متابعة الطلب وأهم خدمات منصة سكني. كما يمكنك التعرف أيضاً على الدعم السكني طريقة التقديم والشروط وأهم الأوراق المطلوبة له وموعد الحصول عليه.

طريقة الاعتراض على الدعم سكني

يعتبر الدعم سكني الذي تقدمه وزارة الإسكان السعودية من أهم الخدمات والمساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة. حيث يهدف هذا البرنامج بشكل أساسي إلى مساعدة أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط. ولذلك فتقدم وزارة الإسكان إمكانية تقديم الأعراض أو تقديم شكوى وذلك بعد نزول دعم سكني. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة لتقديم الاعتراض على الدعم أو الإستحقاق كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة سكني ثم القيام بتسجيل الدخول على الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الدخول على خدمات الإسكان ومنها القيام بالدخول على خيار الاستحقاق وأخيراً القيام بالضغط على خيار اعتراض والقيام بتعبئة النموذج الذي سوف يظهر لك.

خطوات متابعة طلب الاعتراض

كما يتمكن المستفيد الذي قام بتقديم طلب الاعتراض على استحقاق الدعم سكني من متابعة الطلب. ويتم ذلك عن طريقة تسجيل الدخول على منصة سكني أيضاً وبعدها الدخول على الملف الشخصي. ثم القيام بالضغط على خيار استحقاق.

كما يتمكن مستفيدي الدعم من التواصل مع وزارة الإسكان السعودية من خلال الرقم المجاني الخاص بالوزارة 199090. ويتم التواصل على مدار اليوم وذلك لتقديم شكوى أو اعتراض وكذلك في حالة وجود أي استفسار.

خدمات منصة سكني

تعتبر منصة سكني من أهم المنصات التي قدمتها الحكومة السعودية لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين. ويرجع ذلك لتقديم المنصة للكثير من المساعدات والخدمات للمواطنين بالمملكة العربية السعودية. ويمكننا عرض أهم الخدمات التي تقدمها المنصة كما يلي:

خدمة التمويل الإلكتروني

وكذلك خدمة التصاميم الهندسية

كما يوجد خدمة حاسبة الدعم

وخدمة التصميم الداخلي للمنازل

وكذلك توثيق عقود الإيجار

خدمة قائمة المقاولين.

طريقة الاعتراض على الدعم سكني وموعد صرف الدعم سكني من كل شهر

حيث إنه يتم إيداع مبلغ الدعم من سكني في حسابات المستفيدين ممن تنطبق عليهم الشروط كل شهر. ولقد قامت وزارة الإسكان السعودية بتحديد إنه يتم إيداع هذا الدعم في اليوم 24 من كل شهر. كما إنه في حالت أن يوافق اليوم الرابع والعشرين يوم عطلة يتم صرف الدعم في اليوم السابق أو التالي للعطلة. كما يمكنك التعرف أيضاً على خطوات الاستعلام عن دعم سكني وشروط استحقاق الدعم وطريقة حجز موعد سكني.

المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في دعم سكني

فلقد قامت وزارة الإسكان السعودية بتحديد مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على التسجيل في دعم سكني. ويمكننا عرض هذه المستندات كما يلي: