كب كيك الشوفان بالشكولاتة للرجيم صحي وسعراته الحرارية بسيطة

كب كيك الشوفان بالشكولاتة يعد من أجمل أنواع الحلويات المشبعة، التي يمكنك أن تتناولها مع الرجيم، لأنه مشبع ويحتوي على سعرات حرارية قليلة، ويتميز بمذاق لذيذ، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل كب كيك الشوفان بالشكولاتة للرجيم.

مكونات عمل كب كيك الشوفان بالشكولاتة:

نصف كوب كبير زبدة سائلة.

مائة جرام من اللبن السائل.

كأس إلا ربع كبير سكر الفركتوز.

٢ بيضة.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

٦ جرام من الملح.

٣٠٠ جرام من الشوفان الناعم.

٥٩ جرام من الكاكاو.

١٠ جرام بيكنج صودا.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب صغير شوكليت شيبس.

مقادير الزينة وهي اختيارية:

كوب صغير من بشر الشكولاتة الغامقة.

نصف كوب كبير من الحليب.

خمسون جرام من العسل الطبيعي.

ربع كوب كبير من الشوفان الخشن.

خطوات تحضير كب كيك الشوفان بالشكولاتة:

امزجي الفانيلا مع الزبدة، واللبن، والبيض، والسكر جيدا، بواسطة المضرب الشبكي، ثم ضيفي إليهم الكاكاو، والشوفان، والبيكنج باودر، والملح، وباقي المكونات. اخلطي جميع المكونات السابقة لمدة كافية، حتى تحصلي علي خليط متماسك، ثم اسكبيه بكميات متناسبة في قالب الكاب كيك. ضعي الكاب كيك في الفرن لمدة ٢٠ دقيقة على نار متوسطة، حتى يصبح كاب كيك الشوفان بالشكولاتة جاهز للتناول.

مقادير تحضير كاب كيك الشوفان بالفرقة:

كوب ونصف كبير من الطحين المنخول.

كأس كبير من الشوفان.

١٢٠ جرام من السكر.

عشرون جرام بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

١٦٥ جرام من الحليب.

٤٥ جرام زيت ذرة.

١٠ جرام من القرفة.

طريقة التحضير: