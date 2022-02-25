نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحج توضح توضيحًا مهمًا بخصوص الأعمار المسموح دخولها الحرمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثر الجدال في المملكة العربية عن الأعمار المسموح أن تدخل الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. لذلك أصدرت وزارة الحج والعمرة بيان يوضح الأعمار التي يسمح لها رسميًا دخول الحرمين. وفق مجموعة من الشروط.

الحج تصدر اعلانًا هامًا بخصوص الأعمار المسموح دخولها الحرمين الشريفين

وقالت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أن الأعمار المسموح لها رسميًا هي التي تزيد عن سبعة أعوام. أي سبع سنوات وإلى أعلى من ذلك. مع شرط ظهور حالته محصّن في تطبيق توكلنا المختص بخصوص الحالات للفيروس التاجي.

تغيير في السن بخصوص دخول الحرمين الشريفين في السعودية

تجدر الإشارة إلى أنه في السابق كانت قد أصدرت وزارة الحج والعمرة في السعودية قرارا بأن دخول الحرمين الشريفين مقتصرًا على الأعمار التي تزيد عن 12 سنة. وذلك سبب التداعيات الخاصة بالجائحة الفيروسية. ولكنها بعد ذلك قامت بتغيير الأعمار المسموح لها بعملية دخول الحرمين ولتكون سبعة أعوام وأعلى من ذلك. على شرط أن يكون محصن في تطبيق توكلنا.

لماذا تعلن وزارة الحج والعمرة الأعمار المسموح لها الدخول الحرمين حاليًا؟

يأتي ذلك في إطار التواصل الإعلامي من الوزارة الفاضلة. حيث ترد على الاستفسار الذي جاءها على موقع التواصل الاجتماعي على حسابها الرسمي على ( تويتر) حول الامكانية إذا ما يمكن أن يتم اصطحاب طفل عمره ثماني سنوات إلى المسجد الحرام.

توكلنا تطبيق أتاح منذ شهر أن يحصل الفئة العمرية 5-11 سنة على التطعيم

جدير بالذكر أيضًا أن تطبيق توكلنا يعمل بصورة مستمرة ليكون حلقة وصل بينه وبين المجتمع السعودي. وكان منذ شهر قد أعلن أنه يتيح لقاح المصل المضاد للفيروس التاجي. للفئة العمرية من خمسة إلى 11 عامًا كما وضح الخطوات والطريقة الرسمية التي يتم من خلالها الحجز. وهذه الخطوات جاءت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل (تويتر ) حيث تقول أن يتوجه ولي الأمر إلى الخدمات الصحية. بعد ذلك يختار لقاح كورونا. وبعدها يحدد المستفيد أو التابع. بعد ذلك اختر حجز موعد اللقاح. بعد ذلك الإجابة على الأسئلة الصحيحة ثم اختيار مركز التطعيم. وتحديد تاريخ وتوقيت التطعيم وبعدها التأكيد على الموعد.