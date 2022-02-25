منحة البطالة في الجزائر 2022 مع رابط التسجيل

منحة البطالة في الجزائر 2022، حيث تم إصدار إعلان من الرئاسة الجزائرية عن صرف أعانة للشباب العاطل عن العمل والذي يعرف بمنحة البطالة وهذا القرار يضع الجزائر كأول دولة أفريفية تقر هذه المنحة، منحة العاطلين عن العمل تقدر بقيمة 13 ألف دينار جزائري أي ما يساوى 82 يورو، منحة البطالة في الجزائر من المنتظر أن يتم صرفها في شهر مارس القادم من العام الجاري 2022، ويضاف إليها التغطية الصحية على أن يتم احتساب هذه العلاوة في ميزانية ها العام، ومن المعروف أن معدل البطالة بالجزائر هو 15% والحد الأدنى للرواتب بها 20 ألف دينار أي ما يعادل 125 يورو، وبهذا نجد أن منحة البطالة في الجزائر 2022 تقدر بأكثر من نصفه.

منحة البطالة في الجزائر 2022

تعتبر الجزائر رابع اكبر قوه اقتصاديه في قارة أفريقيا ولكن تتأثر بتغيرات سعر النفط ويرجع هذا بسبب اعتمادها على المدخرات النفطية التي تمثل حوالى 90% من مواردها الخارجية، وتعتبر منحة البطالة في الجزائر منحة ماليه تقدم من حكومة الجزائر لكل الشباب الجزائري العاطل عن العمل، حيث هناك أعداد كبيره من الخرجين الجدد لا يجدون وظيفة وبالتالي لا يجدون مبالغ ماليه تعينهم على الحياه، ولهذا جاءت منحة البطالة في الجزائر 2022 لدعم هؤلاء الشباب، وقد وضعت الحكومة الجزائرية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الشباب الراغب في الحصول على منحة العاطلين عن العمل بالجزائر والتي تساعدهم على أعالة زويهم.

رابط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر

التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022 من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل، وبعد توافق الشروط الخاصة بهذه المنحة يتم زيارة هذا الرابط الإلكتروني ويقوم بملئ جميع البيانات المطلوبة مع ارفاق الأوراق المطلوبة، وبعدها يقوم بتجهيز الملف الخاص به والذهاب إلى اقرب مركز وتقديم هذا الملف.

خطوات التسجيل في رابط منحة البطالة في الجزائر