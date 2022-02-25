تسجيل دخول توكلنا ويب للأفراد ، نظرا لاستمرار فيروس كورونا وانتشاره في العديد من الدول حول العالم ، تحرص المملكة العربية السعودية على دعم وحماية المواطنين من خلال إطلاق تطبيق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAAI) (توكلنا)، أصبح تطبيق توكلنا ضرورة حتمية في أيدي المواطنين والمقيمين في المملكة من أجل الحصول على تطعيمات الكورونا والسماح بالوصول إلى مختلف المناطق والهيئات الحكومية ، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية في توكلنا دون حساب. على منصة أبشر خطوات التسجيل في التطبيق.

تسجيل دخول توكلنا ويب للأفراد

الخطوة الأولى الدخول إلى توكلنا

بعد فتح التطبيق ، انقر فوق تسجيل جديد.

ثم اضغط على “مواطنون أو مقيمون”.

يجب عليك إدخال رقم تصريح الإقامة الخاص بك أو رقم الهوية.

الآن عليك كتابة تاريخ ميلادك في التقويم الهجري.

تحتاج إلى الموافقة على الشروط والأحكام التي تظهر أمامك بعد قراءتها بعناية.

أدخل كلمة المرور لحساب توكلنا الخاص بك ، والذي يتكون من 12 حرفًا ، بما في ذلك الأحرف الإنجليزية الكبيرة والصغيرة والأرقام.

أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد.

يجب أن تدع التطبيق يعرف موقعك لتحديد أقرب موقع تطعيم.

يجب أن يكون عنوانك صحيحًا ، فلن تتمكن من تعديله لمدة شهر بعد إكمال عملية التسجيل.

بعد ذلك سيظهر أمامك استبيان صحي يجيب على الأسئلة الموجودة بداخله.

إذا كنت أحد الوالدين ، فيجب عليك إدخال بيانات عن المعيل أو الكفيل.

ثم انقر فوق ابدأ لبدء استخدام تطبيق توكلنا.

تعريف رقم الجوال بتوكلنا

أعلنت منصة توكلنا أنه سيتم ربط رقم الهاتف المحمول بمنصة أبشر الإلكترونية قبل التقدم للتسجيل. للتقدم بطلب للحصول على ثقتنا ، يمكنك القيام بذلك عن طريق: