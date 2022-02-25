وظائف مصرف الراجحي لكلى الجنسين تم الإعلان عنها من قبل الشركة، إلى جانب التعرف على الكثير من الشروط التي يجب أن يتم توافرها عند التقديم على هذه الوظيفة، ومن خلال المقال التالي نتعرف على الكثير من التفاصيل حول الوظائف التي يتم الإعلان في مصرف الراجحي.

وظائف مصرف الراجحي لكلى الجنسين

هناك بعض من الوظائف أعلن عنها مصرف الراجحي على موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في المملكة العربية السعودية الحاصلين على دبلومات في مختلف التخصصات، حيث يتم العمل في فروع البنوك في المدن التالية: “الرياض، والدمام، والباحة، وصامطة”.

مسميات وظائف الراجحي

ومن بين الوظائف المتاحة نذكر مايلي:

موظف خدمة العملاء

يجب أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو دبلومة في الأعمال الإستثمارية.

متخصص في إطلاق حملات واسعة النطاق على نطاق واسع والتفاعل مع العملاء.

بالإضافة إلى تخطيط وتنسيق أنشطة التسويق والتوعية وتحديد المواقع العلامة التجارية.

حيث يكون مسؤول عن التأكد من أن جميع الزبائن هي المعنية والمهتمة في ما تقدم.

مسؤول تطوير منتجات الولاء

يجب أن يكون حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال.

كما يجب أن يكون لديه 6 سنوات على الأقل من الخبرة في مجال المنتجات والخدمات تصميم.

إلى جانب الولاء التام لمصرف الراجحي.

ومن جانب آخر، تجربة في إطلاق حملات جماعية والتفاعل مع الجماهير العميل.

يكون المسؤول عن تطوير وإدارة قواعد الولاء الأعمال عن أفضل الصفقات.

بالإضافة إلى وإدارة أنظمة ولاء والمنصات، وإنشاء وإدارة السياسات والإجراءات.

مسؤول التطوير التنظيمي

هي من أهم وظائف مصرف الراجحي لكلى الجنسين.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس في تنمية الموارد البشرية.

كما يكون المتقدم حاصل على 4 سنوات على الأقل من الخبرة في مجال التطوير التنظيمي.

ومن جانب آخر، يجب أن يكون على معرفة واسعة في مجال تقييم الهيكل التنظيمي.

بخلاف ذلك، تتطلب هذه الوظيفة معرفة ممتازة حول تنمية الموارد البشرية.

إلى جانب المعرفة الكافية من أساليب التحليل والوصف الوظيفي.

شروط التقديم على وظائف مصرف الراجحي

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها عند التقديم على وظائف مصرف الراجحي لكلى الجنسين، حيث يكون من بينها كل من التالي: