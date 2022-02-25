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عمر شويل - جدة كيفية طلب زيارة عائلية للأجانب المقيمين - ثقفني
كيفية طلب زيارة عائلية بالإضافة إلى شروط التقديم للزيارة العائلية إلى وزارة الخارجية السعودية إثبات طلب زيارة الأسرة ، حيث تقدم وزارة الخارجية السعودية دليلاً على خدمات متعددة من خلال تقديم زيارات عائلية متعددة والتقدم للزيارات ، والتي تعتبر بتعديل طلب ، هو أيضا طريقة إلكترونية خاصة.
كيفية طلب زيارة عائلية
- للحصول على طلب زيارة عائلية ، يجب عليك اتباع الخطوات أدناه للحصول على طلب. سنتعلم كيفية تقديم الطلب باتباع الخطوات التالية:
- يمكنك تسجيل الدخول مباشرة من صفحة وزارة الخارجية
- أنت تملأ معلوماتك الشخصية.
- أدخل معلومات التطبيق الخاص بك مباشرة في القسم
- أدخل معلومات الزائر في المربع الذي حددته مسبقًا.
- ثم تقوم بالنقر فوق “عرض الطلب” لتظهر لك المعلومات التي أدخلتها بشكل صحيح
- انقر فوق التالي ويجب عليك اتباع إجراء القبول.
ضوابط طلب الزيارة العائلية
- لكي تتمكن من الحصول على طلب زيارة عائلية ، يجب عليك الامتثال للشروط وتنفيذ الخطوات التالية:
- يتوجب أن يكون جواز السفر الخاص بالراكب ساري المفعول.
- يجب أن يكون تصريح الإقامة ساري المفعول.
- الزيارة صالحة لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
- تقديم الطلب إلكترونياً عن طريق وزارة الخارجية.
التعديل على طلب الزيارة العائلية
- لكي تتمكن من تعديل طلب الزيارة العائلية ، يجب عليك اتباع الخطوات أدناه حتى تحصل على التعديلات على طلبك ، وسنتعرف عليها بالطرق التالية:
- سجل في وزارة الخارجية عبر الرابط السابق
- انقر لقبول الوعد.
- أدخل المعلومات الشخصية التي تريد تعديلها.
- وإدخال معلومات التعديل المطلوبة والمتعلقة بك مباشرة في القسم.
- ومعلومات الزائر المتعلقة بالصناديق المخصصة
- ثم انقر فوق “عرض الطلب” ، حتى تظهر لك المعلومات أنه قد تم إدخاله بنجاح.
- انقر فوق التالي ويجب عليك اتباع الإجراء المقبول.
تصديق طلب الزيارة العائلية
- من أجل الحصول على الموافقة على طلب زيارة عائلية ، يجب عليك اتباع الخطوات أدناه ، والتي سنتعرف عليها أدناه:
- أدخل معلوماتك الشخصية.
- أدخل معلومات الطلب ذات الصلة بك مباشرة في القسم.
- أدخل معلومات الزائر في الحقول التي تحددها.
- ثم انقر فوق “عرض الطلب” لعرض المعلومات التي تم إدخالها بنجاح.
- انقر فوق “التالي” ثم يجب عليك اتباع الإجراء المقبول.
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