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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية 1443؛ يُعد نظام التأمينات الاجتماعية عبارة عن نظام يقوم بقص جزء من راتب الموظف شهرياً لتسديد التأمينات الاجتماعية وذلك في جميع القطاعات سواء الخاصة أو العامة المشتركة بالتأمينات الاجتماعية، وهذا النظام يضمن للمواطنين وأسرهم حياة كريمة عند التقاعد أو الوفاة أو حدوث أي شئ يسبب عجز للموظف مما يجعله غير قادر على العمل ومن خلال التالي نوضح لكم خطوات التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات وذلك من خلال موقع ثقفني.

طريقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية 1443

يمكن التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر الإنترنت بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية. الضغط على انشاء حساب جديد. تدوين كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ورمز التحقق المرئي وغيرها. ثم تدوين كلمة المرور ثم تأكيدها مرة أخرى. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. قراءة البيانات جيداً والتأكد من صحتها. استكمال خطوات التسجيل حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.

طريقة الاستعلام على مستحقات التأمينات الاجتماعية 1443

يتم الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الرابط الرسمي لموقع التأمينات الاجتماعية. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور وذلك في حالة وجود حساب قديم للمستخدم. أما في حالة عدم وجود حساب مسبق يتم الضغط على انشاء حساب جديد. اختيار الخدمات الإلكترونية. الضغط على تحقق ثم الضغط على خدمة التأمين أونلاين. سيتم ظهور صفحة بها جميع المعلومات الهامة لاستكمال الاستعلام. تدوين رقم الهوية ثم النقر على استعلام. استكمال الخطوات بعد ذلك سوف يتم ظهور صفحة بها جميع بيانات التأمين الخاصة بالمستخدم.

طرق التواصل مع مؤسسة التَأمينات الاجتماعية

يمكن التواصل مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية للاستفسار عن جميع التساؤلات عن طريق الأرقام التالية :

يمكن التواصل مع المؤسسة عبر 966-11-8087777.

الاتصال على الرقم المجاني للمؤسسة 8001243344.

يمكن التواصل عبر الحساب الخاص بالمؤسسة عبر برنامج تويتر.

كما يمكن أيضاً الاتصال عبر الفاكس 966112668900+.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في نهاية هذا المقال طريقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية 1443، كما وضحنا لكم طريقة الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية وطرق التواصل مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.