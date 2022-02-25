رابط التسجيل في حافز الجديد 2022 حافز تسجيل الدخول وخطوات التقديم عبر taqat.sa

رابط التسجيل في حافز الجديد من أكثر الروابط التي يزداد عليها البحث عبر محرك البحث جوجل، ويعد برنامج حافز المقدم للباحثين عن فرصة عمل مناسبة وحقيقية، هو أحد برامج الحماية الاجتماعية الكثيرة التي تنفذها المملكة بهدف توفير الدعم الكافي للمواطنين، ويأتي برنامج حافز لتشجيع الشباب على إيجاد فرصة عمل مناسبة لهم، وذلك من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة ومن خلال توفير التدريب والتأهيل اللازم لهم.

برنامج حافز يعمل وفق شروط وضوابط معينة حتى يصل الدعم لمستحقيه، وهو دعم عبارة عن 2000 ريال شهرياً لمدة عام كامل، لدعم وتشجيع وتحفيز الباحثين عن فرصة عمل، ومن أهم أهداف البرنامج هو دفع الشباب نحو البحث عن فرصة عمل مناسبة وتزويدهم بالمهارات والتدريب اللازم حتى يستطيعوا المنافسة في سوق العمل، وحتى يتم تحويل هؤلاء الشباب من مجرد متلقي للدعم إلى منتج وصاحب عمل وفاعل في مجتمعه ومعتمد على نفسه.

رابط التسجيل في حافز الجديد

يتم التسجيل في حافز البحث عن عمل إلكترونياً من خلال الولوج إلى رابط برنامج حافز taqat.sa.

النقر على تسجيل الدخول ومن ثم تأتيك رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور وانقر على تسجيل الدخول.

قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة وقم برفع جميع المستندات المطلوبة.

النقر على “برنامج حافز البحث عن عمل” والضغط على تقديم.

موعد حافز شهر مارس

ازداد البحث بطريقة مكثفة عن متى نزول حافز لهذا الشهر مارس 2022 من قبل المستفيدين من الدعم، ومن المقرر أن يتم إيداع راتب حافز شهر شعبان – شهر مارس يوم الأحد بتاريخ 03\08\1443 الموافق 06\03\2022، ويجب على المستحقين لدعم حافز تحديث بياناتهم باستمرار للحصول على الدعم، مع ضرورة الالتزام بالبحث عن فرصة عمل والتسجيل في منصات العمل المعتمدة.

حافز تسجيل الدخول وعداد نزول حافز شهر شعبان للمستحقين

شروط استحقاق حافز البحث عن عمل