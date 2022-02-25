التسجيل على شهادة البورد في السعودية

التسجيل على شهادة البورد ، إن تقديم طلب الهيئة السعودية إلى الهيئة السعودية للمهن الصحية ، أحد أهم المؤهلات الحكومية ، يمنح صاحبها العديد من المهارات المهمة في المهنة المختارة. سنناقش كيفية التقديم للهيئة السعودية. وبالتعريف عن شهادة البورد فهي شهادة علمية تصدر لطبيب في المملكة العربية السعودية حاصل على شهادة وتخصص قادر على إمتلاك المعارف والمهارات الأساسية في مجال تخصصه. تم الحصول عليها من خلال التدريب العملي أو من خلال الاختبارات القائمة على محاكاة المعدات والموافقة عليها من قبل المجلس المهني السعودي ، وترمز هذه الشهادة إلى التميز في المجال الطبي. كما يوضح أن التدريب الذي يقوم به الأطباء الخاصون فيه مع تجاوز جميع المعايير والمهارات المختارة يبشر بالخير أيضًا لنجاح الطبيب ، حيث يظهر مكانة الطبيب في مجاله الطبي ، حيث تقدم جميع المستشفيات العامة والخاصة عرضًا ضخمًا. فوائد.

التسجيل على شهادة البورد

يمكن للهيئة السعودية للمهن الصحية التقدم إلى البورد السعودي من خلال:

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معايير التسجيل بشهادة البورد

للحصول على شهادة من البورد السعودي ، هناك العديد من الشروط التي وضعها المجلس السعودي للمهن الصحية. الشروط كالتالي: