موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور شعبان 1443 مارس 2022 هو الشغل الشاغل لأهل المملكة العربية السُّعُودية حاليًا، خصوصا مع اقتراب صرف راتب ومعاش الضمان للأفراد المستفيدين من هذا الدعم المالي الحكومي شهريًا من المتقاعدين عن العمل وأصحاب الحالات الخاصة، وسوف يتم في هذا الإطار من خلال موقع ثقفني عبر الفقرات والسطور التالية، توضيح موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي القادم بالتفصيل.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور شعبان 1443 مارس 2022

سوف يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي في يوم الخميس 30 رجب 1443هـ الموافق 3 مارس 2022م، حيث قد أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السُّعُودية عن موعد صرف الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي والتي تعد الدفعة رقم 2 منذ أن تم تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث سوف تكون دفعة راتب الضمان الاجتماعي شعبان 2022م في آخر أيام شهر رجب وهو يوم الخميس الموافق الثالث من شهر آذار (مارس) من عام 2022م.

راتب الضمان الاجتماعي شعبان 2022

يتم تباعًا الإعلان عن موعد صرف الدفعة الجديدة من راتب الضمان الاجتماعي في كل شهر ميلادي جديد ومن ثم تحديد تاريخ هذا اليوم وفق التقويم الهجري معمول به في كافة المنشآت والمؤسسات السُّعُودية ، وفيما يخص راتب الضمان لشهر شعبان 1443 فلقد تقرر أن يتم إيداع الراتب في حسابات المواطنين المستحقين في يوم الثالث من مارس من العام الجاري على أن يكون في مقدور المواطنين صرف الدفعة من الحساب البنكي في اليوم التالي مباشرةً.

شروط صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور

من أهم الشروط التي قد وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السُّعُودية ؛ من أجل صرف الضمان المطور لأي مواطن ، ما يلي: