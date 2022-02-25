الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية ورسوم إصدارها بمنصة التأشيرات الإلكترونية

الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية، حيث تعتبر الزيارة العائلية أحد أهم التأشيرات التي يتم الاستعلام عنها من جانب العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، فهي واحدة من التأشيرات التي تسمح بالدخول إلى المملكة من خلال زيارة عائلية تكون المدة الخاصة بها 6 شهور أو لمدة عام أو عامين وفق رغبة كل شخص في إصدار تلك التأشيرة، ويحصل المقيم علي موافقة من أجل زيارة أقاربه من خلال تقديم طلب للحصول علي تأشيرة زيارة عائلية، ولكن يتم الموافقة علي استخراج الزيارة العائلية من جانب وزارة الخارجية بعد توافر بعض الشروط الخاصة بهذه التأشيرة، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية ورسوم إصدارها.

رسوم الزيارة العائلية في السعودية

حددت إدارة الجوازات العامة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الخارجية، الرسوم التي تخص الزيارة العائلية بالسعودية، والتي يتم تحديدها من خلال المدة الخاصة بالزيارة التي يتم تحديدها من جانب الشخص المقيم أو من خلال صاحب العمل، نظراً لان لكل مدة زمنية رسوم مالية محددة، وبشكل مُجمل يتم العمل علي إصدار تأشيرة الزيارة العائلية داخل الأراضي السعودية لأول مرة، يكون السعر الخاص بها مختلف عن مدة الزيارة التي تليها، حيث يعتبر دخول السعودية من خلال تأشيرة زيارة أول مرة يكون لمدة ستة شهور تصل الرسوم الخاصة بها إلى دفع 3000 ريال سعودي.

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية إلكترونياً

توفر منصة العمل الخاصة بالتأشيرات الإلكترونية خدمة الاستعلام عن الطلبات المسجلة للحصول علي تأشيرة زيارة عائلية بدون الذهاب إلى مقر العمل الخاص بالجوازات السعودية أو مقر عمل وزارة الخارجية، علي أن يتم الاستعلام عن طلب زيارة عائلية بالخطوات التالية: