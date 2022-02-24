كيفية عمل تفويض قيادة سيارة للمقيم في ابشر والاستعلام عن تفويض قيادة مركبة برقم الإقامة

كيفية عمل تفويض قيادة سيارة للمقيم في ابشر والاستعلام عن التفويض برقم الإقامة الكترونيا من خلال موقع ابشر ويمكن عمل تفويض مقيم بالمملكة لمقيم اخر وهناك شروط عمل تفويض مركبة لابد من توافرها لنجاح خطوات تفويض قيادة السيارة وكذلك تفويض قيادة مركبة شركة تحتاج الى شروط تتم بصورة الكترونية لتسهيل إجراءات التفويض دون الحاجة للذهاب الى أي جهات حكومية من شأنها تعطيل المقيم عن أداء عملة وتوفيرا للوقت والجهد أصبحت طريقة التفويض الكترونيا من خلال منصة ابشر 1443.

شروط تفويض قيادة مركبة في السعودية

فتح رابط منصة ابشر الالكترونية الرسمي.

يجب أولا ان يقوم المفوض بالدخول على حسابة الشخصي في منصة ابشر.

وبعد ذلك قبول التفويض.

أيضا لا يجب ان تتجاوز مدة التفويض ستة اشهر من تاريخ عمل تفويض سيارة في ابشر.

كذلك يتشرط وجود حسابات شخصية للمفوض والمفوض له على منصة ابشر.

ثم يجب تسديد كافة مخالفات المركبة لدى المرور.

أيضا يجب ان تكون استمارة المركبة سارية وغير منتهية.

كذلك تناسب نوع السيارة مع الرخصة وتطابق بياناتهم من رقم ماتور وشاسيه.

خطوات تفويض مركبة فى ابشر

الدخول على حساب المفوض في ابشر.

وبعد ذلك الضغط على خيار تفويض.

وبعدها تحديد خيار تفويض المركبات.

ثم الاطلاع على الشروط والاحكام والموافقة عليها والنقر على خيار استمرار.

وأيضا ستظهر صفحة تحتوى على كافة المركبات التي يمتلكها المفوض ويتم اختيار المركبة المراد عمل التفويض لها والنقر على خيار إضافة.

وبعد ذلك يتم ادخال رقم الإقامة الخاص بالمفوض او رقم السجل المدني والنقر على خيار ارسال.

ثم يظهر رقم الجوال الخاص بالمفوض.

وبعدها يتم كتابة تاريخ بدء وانتهاء التفويض ويتم الضغط على خيار ارسال.

وللتأكد من صحة التفويض ستظهر رسالة تم إضافة طلب تفويض القيادة بنجاح ويتم انتظار موافقة المفوض له ليتم تفعيل التفويض.

وبعد ذلك يجب دخول المفوض له الي حسابة في ابشر عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم يدخل الى الخدمات الالكترونية وبعدها خيار المرور ويقوم بالموافقة على الطلب.

ثم تظهر بيانات التفويض وبيانات السيارة ويتم النقر على طباعة التفويض لإظهاره عند طلبة حتى لا يتعرض لمخالفة القيادة بدون تفويض.

الاستعلام عن تفويض قيادة سيارة