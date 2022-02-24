أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 18 وعيار 21 في جميع محلات الصاغة السعودية بعد ارتفاع اسعار الذهب

أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 18 وعيار 21 ، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا صباح اليوم ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022، فقد قفزت الأسعار اليوم لأونصة الذهب إلى مبلغ 1942 دولار أمريكي، حيث شهدت التعاملات يوم أمس داخل بورصة المملكة العربية السعودية سعر 1897 دولار أمريكي، مما يعني زيادة بقدر 45 دولار في أسعار الذهب داخل المملكة، ونستعرض معكم خلال السطور القادمة اخر تطورات الأسعار لأعيرة الذهب عقب إطلاق صافرات إنذار الحرب في أوكرانيا.

تجاوزات أسعار المعدن الأصفر اليوم في المملكة العربية السعودية سعر 1،940 دولار أمريكي للأوقية، وذلك عقب إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا، ومن المحتمل قيام دولة أوكرانيا خلال الساعات القليلة القادمة الأحكام العرفية، حيث انتشرت العديد من الأخبار عن تخطى الجنود الروسية الحدود الأوكرانية متجهه الى خاركيف، وذلك بعد قيامها أمس بإجلاء العاملين بسفارتها داخل أوكرانيا وإخلاء مطار العاصمة كييف لتصل أسعار الذهب داخل المملكة لأعلي الأسعار في بداية تعاملات البورصة اليوم.

أسعار الذهب الخميس 24 فبراير بالمملكة

جاءت الأسعار كما يلي في تعاملات البورصة السعودية اليوم:

جرام الذهب عيار 24 وصل الى سعر 234.14 ريال 62.44 دولار أمريكي.

جرام الذهب عيار 22 وصل إلى سعر 214.63 ريال سعودي 57.23 دولار أمريكي .

جرام الذهب عيار 21 وصل إلى سعر 204.87 ريال سعودي 54.63 دولار أمريكي

جرام الذهب عيار 18 وصل إلى سعر 175.60 ريال سعودي 46.83 دولار أمريكي

جرام الذهب عيار 14 المعروف بالذهب الاقتصادي وصل إلى سعر 136.58ريال سعودي 36.42 دولار أمريكي.

بالإضافة إلى سعر أوقية الذهب في السعودية لتعاملات صباح اليوم وقد بلغت سعر 7،282.50 ريال سعودي 1،942.00 دولار أمريكي وذلك للبيع ، بينما بلغ سعر الشراء لأوقية المعدن الأصفر مبلغ 7،286.25 ريال سعودي 1،943.00 دولار أمريكي، وجاري تحديث آخر الأخبار حول أسعار الذهب في السعودية لحظة بلحظة، حيث تشير التوقعات على ان اسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية ستشهد تأثر كبير جراء الازمة الراهنة الموجودة داخل روسيا واروكرنيا على غرار الازمة الاقتصادية التي ستحدث فى المملكة العربية السعودية او فى شتي الدول العالم على غرار ارتفاع اسعار الذهب والوقود والطاقة