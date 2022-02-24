تمويل شخصي أون لاين سريع بأقل قسط شهري يصل إلى 50000 ريال

توجد شركات كثيرة في المملكة العربية السعودية تقدم قروض شخصيه سريعه أونلاين، ومن افضل واشهر الشركات التي تقدم هذه القروض منصة سلفه حيث تقدم المنصة افضل الخدمات التمويلية بأسهل الشروط، ويتميز تمويل سلفه بمزايا كثيره ورائعه حيث أنه تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بهامش ربح ضعيف، والسداد علي فترات زمنية طويلة علي أقساط شهريه، حيث يتم الحصول على القرض بسهولة للغايه عن طريق الأنترنت ولا يستغرق إي وقت ويتم الحصول عليه فوري.

الشروط المطلوبة للحصول على تمويل منصة سلفه أونلاين

توجد بعض الشروط اللازمة للحصول على تمويل شخصي من منصة سلفه بالمملكة العربية السعودية، فإذا توافرت الشروط المطلوبة يحصل العميل علي التمويل الشخصي الفوري من منصة سلفه السعودية، والشروط كالتالي.

أن يكون العميل المتقدم للقرض حامل للجنسيه السعودية، وغير متوفر للجنسيات الأخري. يمكن للعميل الحصول على القرض الشخصي إذا كان عمره يتراوح بين ١٨ عاما إلي أن يصل إلى 60 عاما عند سداد اخر قرض من قروض منصة سلفه. لا يقل الدخل الشهري للمواطن السعودي الذي يرغب في القرض عن ٤٠٠٠ ريال سعودي. يجب ان يكون المتقدم الذي يعمل في القطاع الحكومي قضي مده عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر، ٦ اشهر في القطاع الخاص. لا بد من توافر الشروط الأهلية حتى يحصل المتقدم علي القرض الشخصي الإسلامي من منصة سلفه.

تعرف على مميزات التمويل الإسلامي الفوري من منصة سلفه كاش

توجد الكثير من المزايا الرائعة للحصول على تمويل شخصي سريع وفوري من منصة سلفه بالمملكة العربية السعودية، حيث يبحث كثير من المواطنين السعوديين عن تمويل شخصي سريع لتلبيه احتياجاهم ولظروف طارئه تحل بهم، ففي حالة استيفاء الشروط يحصل العميل علي التمويل الشخصي بعد التقديم عليه بدقائق قليلة، ويتم إيداع مبلغ السلفة في الحساب البنكي الخاص بالعميل.