دعم للفقراء منحة ارض مجانية من الديوان الملكي السعودي وكيفية تقديم الطلب

دعم للفقراء منحة ارض مجانية من الديوان الملكي السعودي وفرت السعودية للمواطنين في السعودية مبادرة مميزة وهي مبادرة الاراضي المجانية، التي حتى يتمكنون من استغلال الأراضي الزراعية في العمل على بناء المساكن الخاصة بهم وخاصة للأفراد الغير قادرين على شراء مساكن فاخرة، فقد يقوموا بالاقبال على الوزارة المختصة من أجل العمل على التقديم في هذه المنحة المتعلقة بالحصول على مساكن خاصة بهم وهذا من خلال مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الفئات التي تحصل على الأراضي المجانية.

شروط الاستفادة من منحة أراضي الديوان الملكي

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن قيامها بتحديد مجموعة من الشروط التي تتعلق بالمنحة المجانية التي تتعلق بأراضي الديوان الملكي، والتي تتمثل في التالي:

لابد من ان يحصل المواطنين السعوديين الجنسية فقط على هذه المنحة.

يجب أن تكون المرأة مطلقة حتى تتمكن من الاستفادة من منحة الديوان الملكي

لابد من أن يكون عمر المتقدم للحصول على المنحة ٢٥ عاما من السيدات المتقدمين

عمر المواطنين السعوديين يجب ان يكون لا يقل عن ثمانية عشر عاما.

نموذج للتقديم للحصول على قطة ارض مجانية من الديوان

طرق التقديم في منحة الأرض الزراعية في السعودية

من الممكن التقديم في المنحة من خلال مجموعة من الخطوات التي تتمثل في التالي:

يتم الدخول على المنصة الموجودة على الإنترنت وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان

ومن ثم العمل على الضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية التي تظهر في الصفحة الموجودة في المنصة

ومن ثم يتم العمل على كتابة كافة البيانات المطلوبة في الأماكن الخاصة بها على المنصة.

ويتم كتابة رقم البطاقة الشخصية ولابد من أن تكون سارية المفعول

ويتم الضغط بعدها على كلمة الأراضي المجانية الموجودة في الخدمات الإلكترونية

الضغط على كلمة رفع المستندات والأوراق التي تحتاجها حتى تتمكن من الاستفادة من المنحة وهي الأراضي المجانية

يمكن بعدها الضغط على كلمة حفظ ومن ثم الضغط على ارسال الطلب إلى المراجعة

طريقة التواصل مع الديوان الملكي

يتم التواصل مع مؤسسة الديوان الملكي في السعودية من خلال مجموعة من الأرقام المتاحة التي تتمثل في رقم ٩٢٠٠٣٠٠٠٣ وهذا الرقم هو الخاص بالديوان