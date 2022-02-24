نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة مخالفة نظام السعودة ولائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد بالرابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عقوبة مخالفة نظام السعودة، تم إقرارها من قبل المملكة العربية السعودية، منذ فترة من الوقت، والسعودة تستهدف من الأساس توطين أبناء المملكة في الوظائف وأماكن العمل، بدلا من الوافدين إلى السعودية من جنسيات مختلفة، حيث تستهدف المملكة منح الوظائف إلى أبنائها، على أن يكون المواطن السعودي، مؤهلا بالفعل للحصول على الوظيفة، هذا النظام الذي يمنح الفرصة كاملة، والأفضلية لأبناء المملكة، لشغل وظائف كثيرة في القطاعين العام والخاص على حد سواء، ولكن يجب لكل من يتجه للحصول على الوظيفة، أن يتابع جدول المخالفات والجزاءات للموظفين pdf، أو ما يعرف باسم جدول المخالفات والجزاءات، وذلك بمتابعة مخالفات نظام العمل والاقامة، من خلال لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد.

جدول المخالفات والجزاءات

أتاحت المملكة العربية السعودية، العديد من الفرص والوسائل لأبنائها من أجل العمل، وتوفير الفرص الوظيفية لهم بكافة الأشكال، ومن بين المبادرات التي أتاحت فرص العمل للسعوديين، طريقة إصدار وثيقة العمل الحر، وكذلك منحهم بعض الفرص عبر رابط منصة توطين الموارد البشرية، كما أتاح الضمان الاجتماعي إمكانية معرفة شروط نظام الضمان المطور، وكلها فرص جيدة تمنح للسعوديين الفرص الفورية للعمل، ولكن عند مخالفة نظام السعودة، وعدم الالتزام من جانب المؤسسات بالعمالة السعودية، وتفضيل العمالة الأجنبية الوافدة على حساب أبناء المملكة، تكون العقوبة كما وردت في جدول المخالفات والجزاءات، وهي كالتالي:

المخالفة العقوبة الفئة الأولى (50 عامل فيما أعلى) الفئة الثانية (من 11 إلى 50) الفئة الثالثة (أقل من 10 عمال) في حال توظيف عمالة غير سعودية في مهن محددة للسعوديين 20.000 ريال سعودي وتزيد كلما زاد العدد 10.000 ريال سعودي وتزيد كلما زاد العدد 10.000 ريال سعودي وتزيد كلما زاد العدد في حالة عدم الالتزام بنسبة التوطين أو السعودة نفسها 20.000 ريال سعودي وتزيد كلما زاد العدد 10.000 ريال سعودي وتزيد كلما زاد العدد 10.000 ريال سعودي وتزيد كلما زاد العدد في حال توسط المنشأة أو المؤسسة في توظيف عمالة وافدة أجنبية غير سعودية 20.000 ريال سعودي وتزيد كلما زاد العدد ويسري القرار على الشركات الوسيطة أو مكاتب العمل التي تخالف القرار

ماهي السعودة الوهمية

تحدث بعض المخالفات بشأن قرار السعودة، ومن بين تلك المخالفات ما يعرف باسم “السعودة الوهمية”، وتعني توظيف عددًا من الموظفين أو العمالة السعودية الجنسية، على الأوراق فقط، مع صرف مستحقات مالية لهم، دون الحضور إلى مقر المنشأة أو المؤسسة، فيكون التوظيف السعودي في تلك الحالة صوريًا، وتعمل العمالة الوافدة من الباطن.

جدول المخالفات والجزاءات الجديد للموظفين

تم إصدار لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد، من خلال المادتين 9 و122، في كل من الفقرتين الفرعيتين أ وب، والتي تضم قائمة العقوبات التي يجب أن ينتبه لها الموظفون، وفقا لما نشرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن الاطلاع على قائمة المخالفات من خلال جدول المخالفات والجزاءات للموظفين pdf، ومعرفة كافة الحقوق والواجبات وفقا لنظام العمل.