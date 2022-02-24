متى ينزل دعم المواشي 1443 مارس وشروط استحقاق الدعم الزراعي mewa.gov.sa

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عمر شويل - جدة متى ينزل دعم المواشي 1443 لهذا الشهر مارس 2022، من أهم المواعيد التي يبحث عنها مستفيدي دعم المواشي، حيث تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة الدعم لصغار مربي الماشية، وفق شروط وضوابط معينة يجب توفرها فيمن يستحق دعم المواشي، حيث تحرص المملكة العربية السعودية في توفير وتوسيع الإنتاج المحلي من اللحوم ومن كافة المنتجات الزراعية والحيوانية، لذلك تقوم بعمل برامج لدعم صغار المربيين لزيادة انتاج المملكة ولتوفير حياة كريمة لهذه الفئات المستحقة للدعم.

برنامج دعم صغار مربي الماشية هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة باختيار من يستحقون الدعم وفق شروط معينة، بهدف تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء، لكي يتماشى مع رؤية المملكة في توفير الغذاء المحلي وتنمية الإنتاج المحلي ودعم صغار المزارعين والمربين.

متى ينزل دعم المواشي 1443 مارس

شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة على المستحقين للدعم الزراعي ضرورة تحديث البيانات المطلوب تحديثها، وذلك بالدخول على موقع الوزارة وتحديث البيانات ورفع المستندات الحديثة، وذلك لكي يستمر تقديم الدعم ولا يتوقف، لذلك تحرص الوزارة على تنبيه المستفيدين باستمرار لتحديث بيناتهم عن طريق إرسال رسائل نصية لهم، أو من خلال إرسال رسائل على البريد الإلكتروني الخاص بالمستفيد.

موعد صرف إعانة مربي الماشية لهذا الشهر مارس

من المقرر أن يتم صرف الدعم يوم الثلاثاء بتاريخ 28\07\1443 الموافق 01\03\2022، ويتم صرف الدعم الزراعي أول كل شهر ميلادي، هذا في حال لم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية في المملكة، فإذا صادف عطلة رسمية تم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم.

عداد نزول الدعم الزراعي

شروط استحقاق دعم المواشي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حامل لبطاقة تنقل. أن يكون من صغار مربي الماشية. ألا يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص. يجب ألا يكون سجيناً أو موقوفاً أو مقيم في أحد دور الإيواء. ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة. حصول المتقدم على البطاقة الصحية. الالتزام بالشروط الصحية والفنية المتعلقة بالماشية وفق رؤية الوزارة. يجب أن يكون للمستفيد حساب بنكي باسمه ونشط ومسجل في البوابة الإلكترونية. إقامة المستفيد في المملكة إقامة دائمة أثناء فترة الاستفادة من الدعم.

متى ينزل دعم المواشي 1443 استعلام عن دعم المواشي

يتم الاستعلام عن دعم المواشي إلكترونياً من خلال الدخول على رابط بوابة أنعام والتأكد من وجود بطاقة صحية، وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول والنقر على أيقونة دعم صغار مربي الماشية، والخطوة الأخيرة يتم تعبئة بيانات الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة وإرسال الطلب.