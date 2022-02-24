نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة العامة للتأمينات أعلنت عن صرف مستحقات التعطل عن العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالتأكيد على ضرورة قيام المنشآت التي ما زالت متضررة من تداعيات جائحة كورونا المستجد، المستحقة لدعم “ساند” خلال الفترة القادمة، ولذلك تم خفض نسبة السعوديين المدعومين وصل إلى 50٪ من إجمالي العاملين السعوديين في المنشآت، ولذلك سوف يتم الإيضاح عن كيفية التأكد من صحة الأجر ومدد الإشتراك في التأمينات الاجتماعية للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك أن حساب المنشأة في نظام التأمينات الاجتماعية في الوقت الحالي أون لاين، وهذا في حالة عدم الالتزام بذلك سوف يتم إلغاء طلب التعويض لجميع المواطنين العاملين في المنشآت، وفي هذه الحالة يجب على صاحب العمل دفع أجور الموظفين كاملة.

ومن الجدير بالذكر أن يتم اشتراك جميع المواطنين السعوديين في التأمينات الاجتماعية، ولذلك تم الإعلان على أن المؤسسة قامت علي المنشآت المستحقة للدعم هي المنشآت العاملة في أنشطة الإقامة، ومشغول الجولات السياحية، والترفيه، والأنشطة الإبداعية، والفنون أيضا.

حيث قدمت أيضا الأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي، والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية، ووكالات السفر، وكذلك خدمات الحجز، ولذلك تم الإعلان من قبل التأمينات على أن النسبة إلى العاملين في منشآت تعمل في القطاعات الأخرى التي توقف عنها الدعم المادي المخصص للمواطنين، ولذلك سوف يتم استبعادهم من الدعم، وإعادة تسجيلهم لدى صاحب العمل نفسه.

ولذلك إعادة تسجيلهم لدى صاحب العمل نفسه، وهذا بناءاً على أن يكون تسجيلهم بأثر رجعي، وفي هذه الحالة يجب على صاحب العمل دفع أجور كاملة للموظفين، واشتراكات التأمينات لأولئك العاملين بشكل كامل، وهذا وفقاً للأمر الملكي بشأن صرف تعويض للمنشآت المتضررة من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت عبر نظام ساند.

أعلنت التأمينات الاجتماعية على أن لا يزال تعويض “ساند” الخاص بالعاملين بالمملكة العربية السعودية بالمنشآت المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا المنتشر خلال هذه الفترة مستحق في معظم الحالات، ولذلك تم الإعلان من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن الأمر الملكي الخاص بالدعم.

حيث أن الدعم المخصص المقرر للمنشآت المتضررة من أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19)، عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، حيث أن تضمن تشكيل لجنة تضم وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أيضاََ.

حيث أن هذه الفئات المستثناة من العمل المرن من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أن تم الإعلان أيضاََ على أن هناك موانع لتسجيل موظفين على نظام العمل المرن، وهذا على مستوى المنشأة وهذا إذا كانت في أحد مراحل إنهاء النشاط لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولذلك قامت هذه بتجاوز نسبة العقود المرنة لدى المنشأة 30% من عدد العاملين.

خطوات التأكد من صحة الأجر ومدد الإشتراك في التأمينات الاجتماعية :