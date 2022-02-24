نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة وكم رسوم الإقامة في المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة يأتي الكثير من الوافدين إلى المملكة العربية السعودية للعمل أول شيء يرغب فيه الوافد أو المقيم هو البحث والإنجاز في الكثير من الخدمات الإلكترونية المختلفة والتي خصصتها لهم أجهزة الحكومة السعودية للاستعلامات عن الأمور المتعلقة بالإقامة حتى لا يتم ترحيلهم و فقدان عملهم أو وظائفهم منصة ابشر للجوازات هذا الموقع الإلكتروني يتيح الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة وتتم هذه الاجراءات دون الذهاب إلى مكاتب العمل والهدف من ذلك هو تحويل نظام العمل إلى نظام إلكتروني جديد سوف يدور حديثنا عن كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة و كيفية الاستعلام عن سداد الرسوم.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

وراءه السعي إلى التطور العصري الإلكتروني اهتمت الحكومة في المملكة باتباع التطوير الإلكتروني بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية ومن أهمها الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة 1443 بشكل إلكتروني وذلك بدلا من التعاملات الورقية لذلك أطلقت موقع ابشر الإلكتروني.

الخطوة الأولي الدخول إلى الموقع الإلكتروني ابشر.

لكي يتم التسجيل يجب الدخول الاسم والرقم السري الخاص بالمستخدم.

العمل على الضغط على خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

في الخانة المخصصة اكتب رقم إقامة.

وبعد اكتب الرمز المرئي في المكان المخصص له.

وخلال ثواني سوف تظهر لك النتيجة البحث حول خدمة الاستعلام بشان تجديد الإقامة.

كيفية الاستعلام عن سداد رسوم تجديد الإقامة 1443

هنا يكثر التساؤل من الوافدين حول طريقة الاستعلام عند سداد رسوم الإقامة حيث من الممكن الاستعلام عن طريق نظام الدفع الإلكتروني على سبيل المثال خدمة السداد عن طريق البنك وذلك بعد سداد الرسوم عن طريق أحد البنوك في المملكة.

قيمة رسوم تجديد الإقامة في السعودية

أوضح موقع الجوازات التابع لوزارة الداخلية في السعودية قيمة رسوم تجديد الإقامة سواء للمقيم داخل المملكة أو الوافدين أو أصحاب العمل.

قد تحدد قيمة مبلغ 100 ريال رسوم استخراج رخصة عمل.

كما تم تحديد قيمة 650 ريال رسوم تجديد إقامة.

مبلغ 800 ريال عن كل شهر أو 9600 في السنة بالنسبة للعمال التي تزيد أعداد العمالة السعودية عن 10350 عن كل عام.

خطوات تجديد الإقامة عبر ابشر

تتيح منصة ابشر الإلكترونية للوافد تجديد الإقامة باتباع الخطوات الأتية:

ادخل على منصة ابشر من خلال شبكة الأنترنت. أعلي الصفحة اختر خدمة ابشر للأفراد. للعمل على التسجيل إدخال الاسم وكلمة المرور. مباشرة قم باختيار خدمات إلكترونية. ابدأ بالاستعلام عن مدة إقامتك من خلال كتابة رقم الإقامة. انتظر ثواني سوف تظهر لك كافة المعلومات بشان الإقامة. النهاية اضغط على خدمة تحديد الإقامة.

بالإضافة إلى تحديد طريقة الدفع.