خطوات التسجيل في منصة قدوم والفئات المستهدفه للتسجيل

خطوات التسجيل في منصة قدوم 1443 من خلال وزارة الداخلية قامت وزارة الداخلية بالمملكة السعودية بتحديث إمكانية الدخول إلى منصة قدوم من خلال بوابة أبشر الإلكترونية حتى يتمكن جميع المواطنين من تسجيل البيانات الصحية لكي يتمكنوا من دخول المملكة السعودية من المنافذ وذلك لمدة تصل إلى 72 ساعة ويمكنك معرفة كافة التفاصيل عبر الانترنت، لهذا سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في منصة قدوم والفئات المستهدف.

التسجيل في منصة قدوم

التسجيل في منصة قدوم، بعد انتشار الوباء في الفترة الأخيرة حول العالم كله قامت المملكة السعودية بأخذ كافة التدابير الاحترازيه للحد من انتشار هذا الوباء الحفاظ على صحة المواطنين حيث قامت بإنشاء خدمة إلكترونية تساعدهم علي تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين مع تطبيق صحتى وتوكلنا حيث يساعد هذا التطبيق على تحديد الحالات الصحية القادمين إلى المملكة السعودية، لهذا ينبغي على الجميع التسجيل في منصة قدوم من خلال بوابة أبشر الإلكترونية.

خطوات التسجيل في منصة قدوم

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى منصة قدوم ثم الضغط على الخدمات الاستعلامية ثم اختيار الدخول إلى منصة قدوم بعد ذلك سوف تظهر أمامك صفحة جديدة تقوم بالضغط على التسجيل قدوم وتبدأ بكتابة البيانات وسوف تظهر بعد ذلك أمام بوابة مقيم وتقوم باختيار الفئة التي تكون تابع لها.

بعد ذلك سوف تظهر أمامك صفحة التسجيل وتطلع على الشروط المطلوبة ثم اضافة البيانات والتي تشمل رقم الإقامة وتاريخ الميلاد والتأشيرة وكتابة بلد القدوم ثم الضغط على كلمة التحقق.

الفئات المستهدفه للتسجيل

تم تحديد هذه الخدمة لبعض الفئات وهي العمالة المنزلية التي تقوم موافقة للمقيمين داخل المملكة ومقيم محسن أو غير محسن وتشمل أيضا الزائد محصن أو غير محصن.