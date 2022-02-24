فورى أستلم 300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبأقل هامش ربح

فورى أستلم 300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي يبحث عنه الكثير من العملاء ، الراغبين في الاستفادة من حلول تمويلية بسيولة نقدية سريعة وفورية ، وبتسهيلات عديدة في السداد ، والتي من شأنها مساعدة العميل علي تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري له وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى ، كما يبحث العميل علي عروض تمويلية بإجراءات سريعة وسهلة بعيدا عن التعقيدات .

فورى أستلم 300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل شخصي سريع ونقدى بدون كفيل ولا ضامن ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يأتي هذا التمويل ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي ، بالإضافة إلى أتاحة الفرصة للعميل لتقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة ، كما توفر شركة البيت الأهلي للتمويل للعملاء العديد من المزايا التي يمكن الاستفادة منها من خلال هذا المنتج ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف من خلال متابعة هذا المقال علي أهم الشروط التي حددتها الشركة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً.

مزايا التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل

قامت شركة البيت الأهلي للتمويل بتصميم تمويل شخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. توفر شركة البيت الأهلي للتمويل للعملاء من خلال هذا العرض مبالغ تمويلية يمكن أن تبدأ قيمتها من 3000 ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي. قرض شركة البيت الأهلي للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له. تمويل شخصي متاح بهامش ربح تنافسي. خيارات للسداد عديدة ومتنوعة تناسب جميع العملاء ، وذلك بمدة يمكن أن تصل حتي 60 شهر. توفر شركة البيت الأهلي للتمويل القرض الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء. تتيح الشركة للعملاء إمكانية الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل