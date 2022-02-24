نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ومزايا جواز السفر السعودي الجديد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات جواز السفر السعودي، أعلنت مديرية الجوازات العامة في السعودية الفترة الماضية عن القيام ببعض التحديثات الجديدة في جواز السفر السعودي هدفها هو زيادة أمان وخصوصية المستخدمين والمواطنين حتى لا يتم الاطلاع على بياناتهم بسهولة أو إعطاء فرصة لأي شخص بتزييف جواز السفر، وقد ذكرت أن جواز السفر السعودي الجديد له العديد من المزايا والخصائص التي لم توجد من قبل في الجواز القديم فيما يلي نعرفكم على تفاصيل جواز السفر السعودي الجديد.

جواز السفر السعودي الجديد 2022

في العاشر من شهر فبراير أعلنت مديرية الجوازات السعودية بالتعاون مع الجهات المختصة عن تفاصيل جواز السفر السعودي الجديد بعد إضافة بعض من التحديثات الجديدة له، وقد تم الإشارة إلى الجواز الجديد بجواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد 2022، حيث تم إضافة المزايا الجديدة بما يتفق مع المعايير والمواصفات العالمية في تصميم جواز السفر، وذلك من أجل رفع مستوى الحماية والحفاظ على خصوصية المواطنين.

مزايا جواز السفر السعودي الجديد

وأعلن المركز الإعلامي على منصة تويتر الزرقاء مواصفات الجواز السعودي الجديد وسهولة استخدامه ومستوى الحماية المرتفع به وجاءت تلك المزايا كالتالي:

تم إضافة الصور الشخصية الكاملة لمالك جواز السفر. واضيفت له شريحة إلكترونية حتى ترفع من مستوى حماية بيانات وخصوصية المالكين. استخدمت مادة بولي كاربونيت في صفحة البيانات حتى يصعب تزييفها. كما واضيفت صور لأهم وأشهر المعالم بالمملكة حتى تكون جذابة وتوضح الماضي والحاضر والمستقبل للمملكة. استخدمت تقنية الحفر بالليزر في طباعة صور المالك الشخصي وثلاث صور ثانوية له مع البيانات الشخصية الخاصة به حتى لا يمكن تزييفها أو سرقتها أبدًا. تصميم جواز السفر السعودي الجديد اتفق مع كافة متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني. كما واضيفت له خاصية جديدة هي التحقق الرقمي لكي يتم التحقق من مالك الجواز السعودي عند بوابة الحدود الدولية.

الحصول على جواز السفر السعودي

نجد فيما سبق أن تصميم الجواز السعودي الجديد أكثر أمانًا ولا يمكن تزويره بسهولة، وحتى يتمكن المواطن من الحصول على جواز السفر السعودي يجب أن يقوم بحجز موعد من قبل أبشر إما لتجديد الجواز أو لإصدار جواز جديد ويجب أن يقوم بإعداد 2 صورة شخصية له ملونة قبل الذهاب.