نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو موعد اليوم الوطني السعودي لهذا العام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم الوطني السعودي 2022، حددت الجهات المعنية في السعودية يوم 23 سبتمبر من كل عام ليكون هو ذكرى اليوم الوطني السعودي والذي يحتفل به جميع السعوديين ويفتخرون ببلدهم السعودية وبذكرى توحيدها، لهذا يتم إعطاء اليوم الوطني السعودي إجازة رسمية لجميع الأشخاص والقطاعات بالمملكة ولليوم الوطني ذكريات عديدة تابعوا معنا للمزيد.

موعد اليوم الوطني السعودي 2022

يأتي اليوم الوطني في كل عام بشهر سبتمبر في الثالث والعشرين من الشهر، وموعد اليوم الوطني 2022 لهذا العام في 23 سبتمبر والموافق 27 صفر من العام الهجري الجديد 1444، ونجد أن ذلك التاريخ يعود إلى المرة الأولى التي تم الاحتفال بها باليوم الوطني في عام 1932 حينما تم توحيد أراضي المملكة لتصبح في النهاية المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي وصار عطلة رسمية بالمملكة.

تاريخ اليوم الوطني السعودي

يمكن من خلال رابط الموقع التالي وهو موقع حاسبة الويب معرفة موعد اليوم الوطني بالتاريخ الهجري والميلادي إذ أن ذلك الرابط يساعد في حساب العديد من العمليات الأخرى ومن أجل استخدامه تتبع الخطوات القادمة:

فتح رابط حاسبة الويب من هنا

من صفحة الحاسبة الرئيسية يتم تحديد الخدمة التي نرغب بها وهي تحويل التاريخ الميلادي إلى الهجري.

نختر التاريخ الميلادي من القائمة المنسدلة وهو 23 سبتمبر وتحديد السنة 2022.

وبمجرد الضغط على زر التحويل ستظهر إظهار التاريخ بالهجري.

يوم التأسيس السعودي

والآن صارت المملكة تحتفل بمناسبتين هامتين هما اليوم الوطني السعودي ويوم التأسيس السعودي وهما مختلفان تمامًا، ونجد أن الفرق بين اليوم الوطني والتأسيس كنا يلي وفقًا لما أوضحه المؤرخون:

اليوم الوطني السعودي في الثالث والعشرين من سبتمبر هو تاريخ توحيد الملك عبدالعزيز كافة أراضي المملكة وتغيير اسمها إلى المملكة العربية السعودية. أما عن يوم التأسيس السعودي فهو في الثاني والعشرين من فبراير تاريخ تأسيس الدولة على يد الإمام محمد بن سعود.

والعام الحالي 2022 سيكون هو العام الأول لتطبيق إجازة يوم التأسيس السعودي بالمملكة على عكس اليوم الوطني الذي يتم الاحتفال به منذ العديد من السنوات ولكن كلاهما يتشابها في أنهما عطلة رسمية.